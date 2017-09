Politik Poppenricht

expandiert. Der Gemeinderat genehmigte den Plan für das Baugebiet "Auf der Höhe" einstimmig.

In seinem kurzen Bericht wies Bürgermeister Franz Birkl auf einen Ortstermin zusammen mit der evangelischen Kirche, der Dankmalschutzbehörde und dem Landschaftsarchitekten hin, bei dem das nächste Vorgehen um die Friedhofsmauer besprochen worden sei. Ein Statiker sollte zugezogen werden, bevor irgendwelche Arbeiten in Auftrag gegeben werden, so der dringende Rat des Landschaftsbauers. Wasserwirtschaftsamt und Ingenieurbüro hätten sich im August mit Hochwasserschutzkonzept beim Poppenrichter Graben und am Dorfplatz in Traßlberg befasst. Im kommenden Jahr, wenn die Sanierung der Häringloher Straße ansteht, sollten auch die Wasserleitungen in der Siedlerstraße/Neue Heimat erneuert werden.Der Gemeinderat billigte einstimmig auch den Bebauungsplan für das neue Wohngebiet "Auf der Höhe" im Ortsteil Witzlhof und besprach zusammen mit dem Bauleitplaner Hans-Jürgen Tiefel vom Ingenieurbüro Renner und Hartmann Consult die vorgebrachten Argumente der Träger öffentlicher Belange. Die Gemeinderäte waren sich auch einig, dass für die künftigen Eigentümer eine vernünftiger Internetanschluss bereit gestellt werden müsse. Der CSU-Ortsverband Poppenricht-Traßlberg beantragte bei der Gemeindeverwaltung, das in die Jahre gekommene Bushäuschen in Speckshof zu erneuern, was auch Wolfgang Schmidt für seine Fraktion für dringend notwendig hielt. Der SPD-Ortsverein Poppenricht-Traßlberg schlug vor, in der Gemeinde einige Mitfahrbankerln aufzustellen, auf denen weniger mobile Gemeindebürger eine Mitfahrgelegenheit abwarten können. Die Bänke sollen keine Konkurrenz für den ÖPNV oder die Nachbarschaftshilfe sein. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Fraktionen soll nun das Mitfahr-Thema angehen und Bürger, die sich hier einbringen wollen, können bei der Gemeindeverwaltung ihre Mitarbeit anzeigen. Vor der Gemeinderatssitzung hatte der Bauausschuss über vier Bauanträge in Traßlberg und Wirnsricht zu entscheiden, die alle gebilligt wurden. Lediglich bei einem Wohnhaus in Altmannshof macht das Gremium seine Entscheidung von der Zustimmung des Landratsamtes abhängig.