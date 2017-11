Politik Poppenricht

08.11.2017

Traßlberg. Die Frauen-Union hat im Gemeinderat beantragt, dass der Spielplatz in der Silcherstraße in Traßlberg neu gestaltet wird. Um konkrete Vorschläge erarbeiten zu können, traf sich die Frauen-Union mit Vorstand und Fraktion der CSU.Großes Vorbild und Ideengeber könnte der Spielplatz in der Neuen Heimat in Poppenricht sein, sagte CSU-Vorsitzender und stellvertretender Bürgermeister Hermann Böhm. Dass die Neugestaltung dort gelungen sei, bestätigten die vielen Kinder, die dort täglich seien. Bürgermeister Franz Birkl hat konkrete Ideen, wie man ein ähnliches Konzept in der Silcherstraße umsetzen könnte. Die Fläche reiche problemlos, eine moderne Spiel-Kletter-Kombination einzubinden. Auch die Schaukel, die Rutsche und der Sandbereich sollten neu konzipiert werden. Gleichzeitig soll eine Lösung für Kleinkinder gefunden werden. Integriert in den Spielplatz sollen ausreichend Sitzmöglichkeiten und Tische. Bild: exb