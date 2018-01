Politik Poppenricht

03.01.2018

"Auf der Höhe": So heißt nicht nur ein neues Baugebiet in Poppenricht - das gilt gleichermaßen als Devise und Anspruch für die aufstrebende Gemeinde. Dass sie diesem Ziel sowohl in der Rückschau als auch mit dem Blick auf 2018 gerecht wird, bezweifelt beim Neujahrsempfang niemand.

Im Gegenteil ist für 2. Bürgermeister Hermann Böhm klar, dass Poppenricht ein schöner und sicherer Flecken Erde mit einer funktionierenden Bürgerschaft sei, auf dem "wir alle froh sein können, leben zu dürfen". Schon traditionell lud die Gemeinde als eine der ersten im Landkreis zum Neujahrsempfang in die Aula der Grundschule ein und freute sich über großen Zuspruch. Der fürs Catering zuständige Wirt Andreas Kopf machte sich ob des Zulaufs gar leichte Sorgen, ob sein kulinarischer Beitrag für alle reicht.Er tat es und mundete ebenso wie die Ausführungen von Hermann Böhm, der den erkrankten 1. Bürgermeister Franz Birkl vertrat. In Poppenricht ist die Welt noch in Ordnung, betonte der Rathaus-Vize und hob auf gute Rahmenbedingungen für eine "bestmögliche Zukunft unserer jüngsten Bürger" ab. Die Kindertagesstätte St. Anna in Traßlberg ist nach seinen Worten zum Beispiel für rund 500 000 Euro energetisch saniert worden und mit Photovoltaikanlagen auf Schule, Kindergärten und Bauhof werde erneuerbarer Strom produziert, auch das Rathaus mit Sonnenenergie vom Dach des Kindergartens St. Michael versorgt.Hermann Böhm sprach ferner die Ausstattung der Spielplätze an: "Neue Heimat" sei umfassend erneuert worden, selbst bei Wind und (schlechtem) Wetter ließen sich die Kinder hier den Spaß nicht verderben. Der Spielplatz in Traßlberg werde heuer modernisiert und die Schule erhalte demnächst einen Niedrigseilgarten. In der Grundschule ist Digitalisierung laut Böhm längst kein Fremdwort mehr - da hätten sich alle Lehrkräfte, besonders Reinhard Hampel, weit über ihre Pflichten hinaus engagiert.Auch für die ältere Generation übernimmt die Gemeinde Verantwortung, meinte Böhm mit Hinweis auf den von der Seniorenbeauftragten Gertrud Weigl zusammengestellte Veranstaltungskalender (die 3. Bürgermeisterin nutzte die Gelegenheit, ein neues Seniorentanz-Angebot mit einer kleinen Show-Einlage jung gebliebener Damen vorzustellen).Der stellvertretende Rathauschef ging ferner auf das neue Baugebiet "Auf der Höhe" ein, dessen Parzellen demnächst vermarktet werden sollen. Interessenten, die im Gemeindebereich wohnen oder hier ihren Arbeitsplatz haben, würden bei der Vergabe bevorzugt behandelt.Hermann Böhm bat seine Gäste abschließend, sich schon mal einen wichtigen Termin zu notieren: Sonntag, 29. April, wenn mit einem Bürgerfest in Traßlberg "40 Jahre Einheitsgemeinde" gefeiert wird. Nahezu alle Vereine und Verbände hätten ihre Mitarbeit für die Vorbereitungen samt Mitwirkung beim Fest bereits zugesichert. Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von den Michaels-Bläsern. (Im Blickpunkt)