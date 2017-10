Politik Poppenricht

26.10.2017

Die Kindertagesstätte St. Anna in Traßlberg wird energetisch saniert. Über den Fortschritt der Arbeiten informierten sich CSU-Vorstand und -Fraktionsmitglieder bei einem Ortstermin.

Traßlberg. Kita-Leiterin Maria Mitterer und Pfarrer Dominik Mitterer begrüßten die Gruppe. Bürgermeister Franz Birkl stellte fest, "dass sich die Sanierungsarbeiten auf der Zielgeraden befinden und im Innenbereich voraussichtlich im November abgeschlossen werden können". Besonders wichtig ist dem Bürgermeister eine zügige Beendigung der Erdarbeiten im Außenbereich, damit dieser den Kindern bald wieder zugänglich gemacht werden kann. Der Einbau von Rollrasen beschleunigt die Maßnahme.Bei der Gebäudebegehung stellte 2. Bürgermeister Hermann Böhm die bereits abgeschlossenen Arbeiten vor. Kernstücke waren die energetische Sanierung der Gebäudehülle und der Einbau einer neuen, effizienten Holzpellets-Heizung. Die Anlage ist seit Mitte September in Betrieb und beheizt die Räume der Kita und der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die alte Ölheizung samt Tanks wurde abgebaut und entsorgt. Der Gemeinderat hat sich zudem entschieden, eine Zehn-Kilowatt-Peak-Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäude zu entrichten. Mit der neuen Heizung und dem Sonnenkraftwerk wurde die Kindertagesstätte St. Anna auf regenerative Energiequellen umgestellt, betonte Ortsvorsitzender Böhm.Fraktionssprecher Andreas Kopf berichtete, dass sich die Kosten der energetischen Sanierung auf rund eine halbe Million Euro belaufen. Der Bund und der Freistaat Bayern haben die Maßnahme aus dem Kommunal-Investitionsprogramm (KIP) zu 90 Prozent gefördert.Pfarrer Mitterer bedankte sich bei den CSU-Politikern für die umfangreichen Maßnahmen im Kindergarten. Erfreut zeigte er sich über die eingebauten Akustikdecken in den Gruppenräumen samt neuer Beleuchtung, was das tägliche Arbeiten in den Gruppen wesentlich verbessert. Es bestand Einigkeit, dass nun die Generalsanierung im Innern zügig vorangetrieben werden muss. Zahlreiche neue Sicherheitsvorschriften sowie der Zustand der 25 Jahre alten Gruppenräume und der Sanitäranlagen drängen laut der CSU-Vertreter zu einem zeitnahen Beginn dieser Maßnahme.Bürgermeister Birkl versicherte, dass die Generalmaßnahme inzwischen in der Planung stehe. Aktuell würden zwei Fördermöglichkeiten geprüft: Zuweisungen des Freistaats Bayern aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie das vom Bund neu aufgelegte Investitionsprogramm Kinderbetreuungs-Finanzierung 2017 bis 2020 .