Politik Poppenricht

07.12.2017

14

0 07.12.201714

Kurz und sachlich verlief die Gemeinderatssitzung in Poppenricht, in der CSU-Gemeinderat Horst Grünbauer auf eigenen Antrag von seinem Amt entbunden wurde. Für ihn rückt Barbara Wagner nach.

Poppenricht. (gfr) In seinem Bericht wies Bürgermeister Franz Birkl auf seine Bemühungen beim Unternehmen Gesundheit Oberpfalz Mitte (UGOM) und der Kassenärztlichen Vereinigung hin, die ärztliche Versorgung für Poppenricht zu sichern. Ein zufriedenstellendes Ergebnis sei nicht zustande gekommen, zumal mittlerweile der vorhandene Praxisbestand an eine Amberger Ärztegemeinschaft veräußert worden sei. Im Oktober seien wieder Obstbäume an neue Eigenheimer ausgegeben worden und Anfang November sei die künftige Belegung der Turnhalle geregelt worden. Bei der PV-Initiative, die Franz Birkl als wichtigen Schritt der Gemeinde betrachtete, zogen sämtliche Gemeinderäte an einem Strang. SPD-Gemeinderätin Waltraud Lobenhofer betonte, dass sich PV-Anlagen für den Betreiber wegen hoher Fördermöglichkeiten rechnen.Kostenlose Information sei über Jürgen Stauber, den kommunalen Energieberater, möglich. Gemeindeeigene Dächer sollten mit PV-Anlagen bestückt werden, so Verwaltungsleiter Hartmut Gawlick, bei Genehmigung von privaten Neubauten gebe es aber keine Rechtsgrundlage, eine PV-Anlage anzuordnen. Einig waren sich alle Gemeinderäte über einen Passus in der Friedhofs- und Bestattungssatzung, dass künftig Grabsteine, -einfassungen und -platten aus Naturstein nur aufgestellt oder verlegt werden dürfen, wenn sie nachweislich ohne schlimme Formen von Kinderarbeit hergestellt worden sind.Die Gemeinde Poppenricht kommt damit dem Wunsch des Bayerischen Gesundheitsministeriums nach, das die Aufnahme einer derartigen Regelung in die gemeindlichen Satzungen empfohlen hat. Zwei Bauanträge erhielten die Zustimmung: eine unbeheizte Terrassenverglasung in Traßlberg sowie ein Dachgeschossumbau in Wirnsricht.