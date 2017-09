Politik Poppenricht

14.09.2017

14.09.2017

Die Idee des Mitfahrerbankerls ist nicht unbedingt neu, sie funktioniert auch schon in vielen Kommunen. Nun soll es auf Initiative der SPD auch in der Gemeinde Poppenricht eingeführt werden, so SPD-Vorsitzender Roger Hoffmann. Mit dem Mitfahrerbankerl könne unter dem Motto "Bürger für Bürger" mit einfachen Mitteln eine Lösung gefunden werden, dass Bürger ohne Auto innerorts mobiler werden.

In der jüngsten Vorstandssitzung habe man sich mit dem Projekt befasst und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das Mitfahrerbankerl ein nachhaltiger Bestandteil der Gemeindeentwicklung sein wird, schreibt die SPD in einer Pressemitteilung. Zum einen könne damit die Mobilität, insbesondere von Senioren, erhöht werden, zum anderen kämen die Leute ins Reden und knüpften Kontakte, so Waltraud Lobenhofer zum sozialen Effekt des Projektes.Wunsch der SPDler ist es, in jedem Ortsteil ein Bankerl aufzustellen. Dabei, so Fraktionssprecher Wolfgang Schmidt, kann auf bestehende Bänke zurückgegriffen werden. Wichtig sei nur, dass diese an zentralen Plätzen stehen, wo auch Autofahrer vorbei kommen. Die Mitfahrerbänke sollten aber keine Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr darstellen, sondern eine ökologische, kostenlose und sinnvolle Ergänzung, um in den nächsten Ortsteil zu kommen.Um die Erkennbarkeit der Bankerl zu erhöhen, wäre es sinnvoll, ergänzte Markus Zagel, sich eine einheitliche Farbgestaltung und ein einfaches Anzeigesystem zu überlegen.