Politik Poppenricht

05.11.2017

"Wir haben eine geordnete Kassenlage", stellte Kämmerer Manfred Moser fest. Erhebliche Fehlbeträge von fast 150 000 Euro seien in der Abwasserbeseitigung, der Wasserversorgung und im Bestattungswesen festzustellen.

Der Poppenrichter Haushalt belief sich nach Angaben von Kämmerer Manfred Moser für 2016 auf knapp über 7,5 Millionen Euro. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt sei mit knapp über 900 000 Euro um mehr als 250 000 Euro höher als geplant ausgefallen. Erneut sei es gelungen, ohne weitere Kreditaufnahme auszukommen, unterstrich er. Auch der eingeräumte Kassenkredit, der gemäß der Haushaltssatzung auf 800 000 Euro festgelegt war, sei nur an zwei Tagen in geringer Höhe in Anspruch genommen worden. Die in den vergangenen drei Jahren gesunkene Pro-Kopf-Verschuldung gab Moser mit 1061 Euro an. Nicht kostendeckend seien Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen, informierte der Kämmerer. Er listete die Fehlbeträge auf: fast 35 000 Euro bei der Wasserversorgung, 65 000 Euro bei der Abwasserentsorgung und knapp über 45 000 Euro beim Bestattungswesen.Moser schlug dem Gemeinderat vor, den Wasserpreis von 1,45 Euro pro Kubikmeter auf 1,60 Euro zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer zu erhöhen. Im Landkreis müssten auch schon bis zu zwei Euro bezahlt werden. "Nicht mit uns", sagte CSU-Sprecher Andreas Kopf. Er sah 1,71 Euro brutto als nicht zumutbar an und schlug 1,66 Euro brutto vor. Dieser Betrag wurde dann mit CSU-Mehrheit beschlossen. SPD-Sprecher Wolfgang Schmidt bezeichnete es als kurios und nicht nachvollziehbar, dass die Verwaltung eine Erhöhung vorschlage, die CSU einschließlich der Bürgermeister diesen Vorschlag dann aber ablehnten.