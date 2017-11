Politik Poppenricht

02.11.2017

Diskutieren, bis der Arzt kommt? Nun ja, das Problem ist seit Jahren bekannt und bereitet auch dem Poppenrichter Gemeinderat Kopfschmerzen. Allein er hat die Lösung nicht selbst in der Hand und sitzt ebenso wie die Bürger im Wartezimmer, bis wieder ein Arzt hier auf dem "Land" seine Praxis eröffnet.

Böhms Themenstrauß Bei der Kanalkontrolle in Altmannshof wurde viel zu hoher Fremdwassereintritt festgestellt, aber mittlerweile sei das Problem behoben. Darüber informierte 2. Bürgermeister Hermann Böhm aus seiner Vertretungszeit für Franz Birkl und ergänzte zum Arbeitskreis Spielplatz Silcherstraße, dass man hier den Spielplatz Neue Heimat als Vorbild nehmen wolle, wenngleich beide nicht identisch aussehen sollten. Auch auf das Gemeindejubiläum im nächsten Jahr wies Böhm hin und warb für ein Treffen aller Vereine am Donnerstag, 30. November, im Feuerwehrgerätehaus in Traßlberg, bei dem Anregungen und Vorschläge eingebracht werden könnten. Böhm dankte abschließend außerdem allen Wahlhelfern, die bei der Bundestagswahl einen guten Job gemacht hätten. (gfr)

Das war einmal mehr Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, bei der 2. Bürgermeister Hermann Böhm betonte, dass viele Kommunen in ganz Deutschland mit dieser Schwierigkeit zu kämpfen haben. Das aber ist doch auch in Poppenricht schon seit Jahren virulent, monierte SPD-Rätin Waltraud Lobenhofer, worauf Bürgermeister Franz Birkl antwortete, dass sich der bisherige Mediziner des Orts, Dr. Raimund Prechtl, schon lange vergeblich um einen geeigneten Nachfolger bemüht habe.Seine Kontakte mit der Kassenärztlichen Vereinigung, so Birkl, hätten auch zu keiner Lösung geführt, weil sich eben kein junger Mediziner als Landarzt niederlassen wolle. Aktuell führe er Gespräche, ob das Problem eventuell mit einer Filialpraxis gelöst werden könnte. Mitte November werde es einen Runden Tisch mit Kassenärztlicher Vereinigung, Krankenhaus St. Anna und Gemeinderäten geben, um eine mögliche Lösung zu erörtern, informierte Böhm.Anwohner der St.-Michael-Straße seien an die Gemeinde herangetreten, weil das Regenrückhaltebecken neben dem dortigen Kinderspielplatz unzureichend gesichert sei, berichtete die Verwaltung weiter. Ihr sei auch vorgeworfen worden, sie verhalte sich kleinlich wegen einiger Sträucher, die in die Straße ragen.CSU-Rat Johannes Hauer meinte, der aktuelle Zustand sei ein "Schandfleck" für Poppenricht, und forderte, man könne doch den Bauhof mit der Schadensbeseitigung beauftragen. Die Kombination Spielplatz und Regenrückhaltebecken kann problematisch werden, warnte Roger Hofmann (SPD), woraufhin die weitere Diskussion in die nächste Bauausschusssitzung vertagt wurde.

SPD-Rätin Waltraud Lobenhofer wies in der jüngsten Gemeinderatssitzung darauf hin, dass in Poppenricht noch unzählige Hausdächer mit PV-Anlagen bestückt werden könnten. Sie schlug vor, dass die Verwaltung mit geringem Aufwand Hausbesitzern die Möglichkeit einer Eigenstromnutzung schmackhaft machen könnte.

Einen 16-Stunden- Arbeitstag als Landarzt tut sich heute kein junger Arzt mehr an. 2. Bürgermeister Hermann Böhm

Die SPD-Rätin brachte außerdem Hausnamen und die "Mitfahrbankerl" ins Gespräch. Bürgermeister Franz Birkl kündigte an, dass das bei der nächsten Bürgerversammlung am Mittwoch, 29. November, um 19 im Gasthof Kopf in Altmannshof angesprochen werden wird.Thema der Sitzung war ferner die Neugestaltung des Brunnens am künftigen Dorfplatz. Der Traßlberger Bauhof hatte kürzlich eine Delegation der Gemeinde Ensdorf zu Gast, lautete eine weitere Info, ebenso wie, dass sich Bewerber für Parzellen im Baugebiet "Auf der Höhe" in Witzlhof bereits gemeldet haben. Die Gemeinde aber werde mit dem Verkauf erst starten, wenn der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat, machte Birkl vorsorglich deutlich.Derzeit überlege man noch, ob "Auf der Höhe" mit konventionell verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen ausgestattet werden soll, oder ob das Monoschachtsystem verbaut werde, bei dem alle Leitungen, also Kanal, Wasser, Strom, Telefon und Internet, im Gehsteig liegen und etwa alle 50 Meter über einen Einstieg sämtliche Stränge erreicht und gewartet werden können.