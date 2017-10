Vermischtes Poppenricht

02.10.2017

16

0 02.10.201716

Eine 18-Jährige steuerte am Sonntag gegen 11 Uhr ihren 50er Motorroller auf der Staatsstraße 2040 von Poppenricht Richtung Amberg. Kurz nach dem Ortsschild von Witzlhof wurde sie von einem silbernen Pkw, vermutlich ein SUV mit AS-Kennzeichen, "trotz Gegenverkehr überholt", so die Polizei. Der Fahrer habe wohl die Entfernung zu einem entgegenkommenden roten Auto falsch eingeschätzt. Um eine Frontalkollision zu verhindern, habe der Silber-SUV, der sich auf gleicher Höhe mit dem Roller befand, das Zweirad auf das Bankett gedrängt. Dessen Fahrerin verlor die Kontrolle, rutschte in den Straßengraben und stürzte. Der Verursacher entfernte sich ohne anzuhalten und ohne sich um die 18-Jährige zu kümmern. Glücklicherweise erlitt sie nur Prellungen. Am Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Amberg sucht nach Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Wagen geben können, aber auch der Fahrer des roten, entgegenkommenden Pkw wird gebeten, sich zu melden. Es wurde ein Verfahren wegen Nötigung, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet.