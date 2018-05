Vermischtes Poppenricht

13.05.2018

34 Kommunionkinder haben den Tipp bekommen, dass "Jesus ihr Meister ist". Das Motto-Lied der Erstkommunion in St. Michael Poppenricht lud alle dazu ein, Jesus nachzufolgen, um zu sehen, wo er wohnt.

Die Kommunionkinder zogen bei strahlendem Sonnenschein mit dem liturgischen Dienst, den Lehrerinnen Carolin Grabinger, Monika Leditschke und Schulleiterin Silke Kick in die Pfarrkirche ein. In seiner Predigt fragte Pfarrer Dominik Mitterer, wo denn Jesus nun wirklich wohne. Die Kommunionkinder wussten die Antwort: im Herzen, im Tabernakel in der Kirche, in der Hostie - überall dort, wo Menschen gut zueinander seien und Liebe schenkten. Nachdem die Kinder in den Fürbitten Symbole wie Blumen, Kreuz, Bibel, Brot und Taufkerze zum Altar gebracht hatten, empfingen sie zum ersten Mal den Leib Christi in Form der heiligen Hostie. Musikalisch gestalteten der von Regina Probst geleitete Kinder- und Jugendchor, die Flötengruppe von Birgitta Englhard sowie Christian Widmann an der Orgel den Gottesdienst. Die Dankandacht am Nachmittag, an der die Kommunionkinder noch aktiv beteiligt waren, bildete den Abschluss des festlichen Tages.