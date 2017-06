Vermischtes Poppenricht

25.06.2017

25.06.2017

Die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Reservistenkameradschaft (RK) Poppenricht war für die Vereinsgemeinschaft um ihren Vorsitzenden Bertram Gebhard die Verpflichtung, all jenen zu danken, die sich über fünf Jahrzehnte um die RK verdient gemacht haben.

(bö) Die höchste Auszeichnung des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, die Ehrennadel in Gold, trägt Hans Prem schon seit 2011 am Revers seiner Reservisten-Jacketts. Nun wurde der treue Wegbegleiter der Poppenrichter Reservisten zum Ehrenvorsitzenden ernannt.Mit dieser Auszeichnung wurden Prems Verdienste um die freiwillige Reservistenarbeit und sein gesellschaftlich-geschichtliches Engagements nicht nur für die Poppenrichter Reservistengemeinschaft gewürdigt. Wie der stellvertretende Landesvorsitzende Werner Gebhard in seiner Laudatio anmerkte, hat Hans Prem seit seinem Eintritt in die Reservistengemeinschaft im Jahr 1968 Verantwortung getragen. Von 1971 bis 1977 und von 1984 bis 2011 war er Vorsitzender im Ortsverein Poppenricht. Als Ortsheimatpfleger weckte Prem mit vielen Ausstellungen, Vorträgen und heimatkundlichen Wanderungen das Interesse für die Geschichte der Region. Eine Ausstellung zum Thema "Reservisten in Poppenricht" war sein Beitrag zum Gelingen des Fests in der Schulaula.Eine weitere Ehre war für die Poppenrichter Reservisten bei ihrer 50- Jahr-Feier die Verleihung des Fahnenbandes "Mortui viventes obligant" ("Die Toten verpflichten die Lebenden") durch Vorstandsmitglied Hans Stockmeier vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Bezirk Oberpfalz als Anerkennung des Einsatzes der Poppenrichter Reservisten für die Kriegsgräber.Hans Prem erhielt für seine langjährige Tätigkeit die goldene Verdienstspange des Volksbunds. Ludwig Nerb wurden die Medaille "Madonna von Stalingrad" und die Verdienstspange in Gold für seine Beiträge als Beirat im Bezirk Oberpfalz beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verliehen. Die Bezirksgruppe Oberpfalz ehrte ihn mit der Bezirksmedaille in Bronze.Gemeinsam überreichten die beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden des Reservistenverbandes, Manfred Stange und Werner Gebhard, die Ehrennadeln der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte in Bronze an Markus Birner und Christian Mühling. Mit der Ehrennadel in Silber wurde die Arbeit von Markus Gebhard, Xaver Wolfsteiner, Michael Bauer, Michael Laußer und Norbert Richter gewürdigt. Die Ehrennadel in Gold ging an Rudolf Kummert. Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der RK Poppenricht wurde Michael Hofstetter ausgezeichnet."Damit die Reservistengemeinschaft mit Kraft und Harmonie arbeiten kann, braucht es die Frauen", meinte der Poppenrichter Reservistenvorsitzende Bertram Gebhard. Die "Orden für die Damen" seien Blumen, sagte er, als er damit Gabi Gebhard, Erika Wolfsteiner, Hannelore Hofstetter, Christl Stange, Kerstin Nerb, Traudl Prem, Gerlinde Weiß, Elisabeth Roidl, Jutta Gebhard, Maria Kohler, Silke Kick und Christine Gebhard dankte.