21.06.2017

90 Jahre Schützengesellschaft Drei Mohren Poppenricht - ein Grund zum Feiern, da waren sich die Schützen und ihre Gäste einig. Dabei standen auch Ehrungen auf dem Programm.

276 Teilnehmer beim Jubiläumsschießen Schützenmeister Erhard Hoffmann freute sich, dass 276 Schützen am Drei-Mohren-Jubiläumsschießen teilgenommen hatten, und nahm die Preisverteilung vor. Beim Wettbewerb um die Scheibe Jubiläum freihändig sicherte sich Michael Bauer (Edelweiß Süß) mit einem 13,0-Teiler den 1. Platz und durfte aus der Hand von Schirmherr Franz Birkl und Schützenmeister Erhard Hoffmann die Jubiläumsscheibe in Empfang nehmen. Auf den Plätzen folgten Julia Helgert (15,2-Teiler, Massenricht) und Manfred Edenharter (22,8, Winbuch).



Bei der Glücksscheibe freihändig siegte Günther Sperber (Hubertus Ursensollen) mit einem hervorragenden 2,0-Teiler vor Peter Müller (Königstein, 6,4) und Tobias Schmidl (Massenricht, 8,2). Bei der Meisterscheibe freihändig war Julia Simon (Edelweiß Süß) mit 105,1 Ringen die Beste vor Julia Helgert (Massenricht, 104,9) und Florian Koller (Neukirchen, 104,1). Bei Meister Jugend lag Tina Reichl (Hüttenschützen Massenricht) vorn mit 101,1 Ringen vor Karina Hartmann (Karmensölden, 100,9) und Paul Rumpler (Massenricht, 99,4).



Auch für die Aufgelegt-Schützen wurde ein volles Programm angeboten. Hier siegte bei Jubiläum Günter Winter (Karmensölden) mit einem 15,0-Teiler vor Ernst Donhauser (Betzenberg, 17,0) und Josef Weigl (Poppenricht, 35,3). Auf Glück hatte Reinhard Mohr aus Creidlitz mit einem 3,6-Teiler die Nase vorn, gefolgt von Xaver Wolfsteiner (Poppenricht, 6,4) und Ernst Laurer (Betzenberg, 11,6). Auf Scheibe Meister siegte aufgelegt ebenfalls Reinhard Mohr (105,9 Ringe) vor Georg Pickelmann (Vilseck, 105,7) und Ernst Donhauser (Betzenberg, 105,3 Ringe).

Dem weltlichen Teil der Feier ging ein Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche voraus, den Pfarrer Dominik Mitterer zelebrierte. Angeführt von der Blaskapelle Gebenbach, Schirmherrn und Bürgermeister Franz Birkl, dem OSB-Präsidenten Franz Brunner und zahlreichen weiteren Ehrengästen marschierte man mit den Fahnenabordnungen der Vereine aus dem Ort und der Umgebung zum Schützenheim.Schützenmeister Erhard Hoffmann ging auf das 78. Gauschießen ein. 276 Schützen hätten die Waffen in die Hand genommen, um einen der mit Geldprämien dotierten Plätze zu erreichen. Der Präsident des Oberpfälzer Schützenbundes, Franz Brunner, überbrachte die Glückwünsche des OSB und überreichte ein Ehrengeschenk. Das tat auch Stephan Brem als Vorsitzender des Patenvereins Freischütz Karmensölden. Hoffmann und Brunner sowie der stellvertretende Gauschützenmeister Gerhard Schmer nahmen die Ehrung verdienter Mitglieder vor. Josef Weigl wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft, Markus Gebhard für 40 Jahre und Helmut Neudecker für 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Das silberne Ehrenzeichen erhielt Florian Kubeng, das goldene ging an Bürgermeister Franz Birkl. Die silberne Verdienstnadel wurde Steffi Kordein-Kubeng, Josef Schmaußer, und Oswald Lotter verliehen. Verdienstauszeichnungen erhielten Rainer Schmid und Reiner Hoffmann. Mit der Verdienstauszeichnung am Bande wurden Xaver Wolfsteiner und Gerhard Lotter geehrt. Für besondere Verdienste erhielten Robert Geitner und Lothar Mehringer die Köln-Gotha-Medaille in Silber. Für jahrzehntelange aktive Beteiligung am Schießsport wurde Günther Himmerer mit der Sebastianus-Nadel des deutschen Schützenbundes belohnt. In Würdigung ihres großes Engagement für den Verein durfte Annemarie Hoffmann die goldene Verdienstnadel des deutschen Schützenbundes entgegennehmen.