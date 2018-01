Vermischtes Poppenricht

Information, Austausch und Kooperation sind im Mittelpunkt des Treffens der für die Nachbarschaftshilfen im Landkreis Verantwortlichen gestanden. Die AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" hatte gemeinsam mit dem Seniorenmosaik Hirschwald die Zusammenkunft organisiert. Zahlreiche Interessierte sind daher ins Poppenrichter Rathaus gekommen.

"Viele Einsatzbereiche"

Bürgermeister Franz Birkl stellte die Aufgaben von Marianne Gutwein vor: Sie arbeitet beim Sozialdienst Katholischer Frauen (SkF). Als Fachverband des Deutschen Caritasverbands, so Gutwein, setzt sich der SkF für Kinder, Jugendliche und Frauen mit ihren Familien in Notsituationen ein, unabhängig von Konfession, Weltanschauung und gesellschaftlichem Stand.Der Fachverband bietet Unterstützung, Beratung und Begleitung der Notleidenden und Bedürftigen. Ziel ist es unter anderem, präventive Hilfe als "Hilfe zur Selbsthilfe" zu geben, erklärte Gutwein. Dieses erfolgt in unterschiedlichen Fachbereichen wie zum Beispiel der Kinderbetreuung oder auch dem Notruf für Frauen. "Da wir in vielen Bereichen auch mit Ehrenamtlichen arbeiten, freuen wir uns über jeden, der bei uns mitmachen möchte. Es gibt viele Einsatzbereiche", sagte die Rednerin. Beim Thema Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung appellierte Gutwein, vor allem bei den Senioren auf die Notwendigkeit. "Der SkF als anerkannter Betreuungsverein bietet dazu Vorträge und individuelle Beratung in Sprechstunden in den jeweiligen Kommunen an."Im Anschluss ließen AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer und Barbara Hernes vom Seniorenmosaik die zurückliegenden Veranstaltungen "Ausstellung Altersbilder" und den Helfertag für Ehrenamtliche Revue passieren: Bei der Ausstellung, die im Landratsamt gezeigt wurde, hoben sie insbesondere die Auftaktveranstaltung mit Podiumsdiskussion mit über 100 Teilnehmern hervor. "Weniger zufriedenstellend waren die Besucherzahlen beim Begleitprogramm zur Ausstellung", kritisierten die beiden.Eine Wiederholung des Helfertags für Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit, der mit rund 80 Teilnehmern im Kloster Ensdorf stattgefunden hat, wird von allen Teilnehmern gewünscht, sagte die AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer. Abschließend tauschten sich die Anwesenden über gut angenommene Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Senioren aus. Der Bibelgarten in Köfering, die Kunstwanderstationen im Naturpark Hirschwald und die Seniorenwandergruppe in Poppenricht wurden als gute Beispiele vorgestellt. Das nächste Treffen der Organisatoren der Nachbarschaftshilfen findet im Frühjahr in Ammerthal statt.