Vermischtes Poppenricht

08.06.2017

Körperlichen Einschränkungen im Alter kann man durchaus abhelfen. Dies zeigte Monika Hager von der AOVE bei einem Vortrag vor Seniorinnen der Arbeiterwohlfahrt (AWO). "Kleine Helfer für mehr Lebensqualität im Alltag" waren ihr Thema.

Öffner und Nachtlicht

Weitere Hilfsangebote

Traßlberg. Anlässlich der bayernweiten Aktionswoche "Zu Hause daheim", die passgenau die seit zehn Jahren bestehende AOVE-Aktion "Alt werden zu Hause" unterstützt, machte Monika Hager die Seniorinnen nach Kaffee und Kuchen mit zahlreichen Hilfsmitteln bekannt. Dazu brachte sie einen Musterkoffer mit, der eine Auswahl an gängigen Sachen für den Alltag enthält. Etwa das ansagende Telefon, das Drehkissen fürs Auto, das leichtes Ein- und Aussteigen ermöglicht. Bei eingeschränkter Motorik der Hände empfahl Monika Hager ein Besteck mit ergonomischen und dicken Griffen, das eine erleichterte Nahrungsaufnahme ermöglicht.Wenn die Hände nicht so richtig mitmachen, empfiehlt sich der Kauf eines Fixierbretts, ein ergonomisch geformtes Messer und eine Streichunterlage mit Einfassung, ideal für Menschen, die nur eine Hand nutzen können. Um Schreiben zu erleichtern, gibt es im Fachhandel geformte Stifte, die gut in der Hand liegen. Die Greifzange mit gewinkeltem Handgriff lässt sich vielseitig erfassen und gewährleistet, dass die Restkraft optimal ausgenutzt wird. Neu für die Besucher im AWO-Café war die Knöpfhilfe, um Hemden, Blusen oder Kleider leichter zuknöpfen zu können.In der AOVE-Liste der kleinen, aber wirksamen Hilfsmittel sind auch andere Hilfsmittel aufgeführt, etwa Korkenzieher, Lupen für den Einkauf, Deckelöffner, Nachtlicht mit Bewegungssensor, spezielle Steckdosen, ergonomisch geformte Rückenbürsten für selbstständige Körperpflege, Schlüsseldrehhilfe, extra lange Schuhlöffel und Strumpfanzieher, die eigenständiges Anziehen von Socken und Strümpfen erleichtern, aber laut Hager eine lange Übung erfordert.Unter empfehlenswerten Alltagshilfen waren Teller mit Anti-Rutsch-Ring für eine erleichterte Nahrungsaufnahme, Trinkbecher und ein Universalgriff mit großer Greiffläche, ideal für Menschen mit eingeschränkter Kraft in Armen und Händen zum Öffnen und Schließen von Wasserhähnen, Türgriffen oder Ein- und Ausschalten von Haushaltsgeräten. Da und dort schon bekannt ist der Tablettenteiler aus Plastik. Und wenn das Heben der Arme schwerfällt, kann man auf einen langstieligen und geformten Kamm zurückgreifen, wie Hager der Runde demonstrierte. Die AOVE werde einen Bezugsnachweis für diese Hilfsmittel noch erstellen, kündigte sie an.Sie machte die Seniorinnen auch mit den vielfältigen AOVE-Angeboten bekannt, etwa mit den speziell ausgebildeten ehrenamtlichen Alltagsbegleitern und Helferinnen, die zur häuslichen Betreuung dementer Menschen bereitstehen und ein- bis zweimal die Woche ins Haus kommen. Im Juni werde die AOVE eine Umfrage "Generation 60 plus" in den Mitgliedsgemeinden starten. "Wir wollen wissen, was in den einzelnen Gemeinden noch an Hilfsangeboten fehlt", berichtete Monika Hager. Sie hält regelmäßig auch Sprechstunden in Rathäusern der AOVE-Gemeinden.