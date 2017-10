Vermischtes Poppenricht

05.10.2017

5

0 05.10.2017

Als perfekter Reiseführer entpuppten sich die Bürgermeister Gertrud Weigl und Hermann Böhm, als sie zum Auftakt der Seniorenwoche eine Busrundfahrt durch die Gemeinde begleiteten.

Poppenricht, eine liebens- oder lebenswerte Gemeinde, so das Motto der Seniorenwochen, die mit einer Busrundfahrt durch den Ort eröffnet wurde. Ersten Zwischenstopp legten die Senioren beim Bauhof in Traßlberg ein, wo Hermann Böhm die beiden neuesten Fahrzeuge vorstellte, ein umweltfreundliches E-Mobil sowie den vor knapp einem Jahr in Betrieb genommenen Allzwecktransporter Lindner Unitrac 102 mit Allradantrieb und dank Vierrad-Lenkung kleinem Wendekreis. Ein Vorteil im Winterdiensteinsatz, denn er kommt selbst durch enge oder auch zugeparkte Straßen.Beim Kindergarten in Traßlberg erläuterte Hermann Böhm den Baufortschritt der energetischen Sanierung. Außer Brachland und Wiese gab es im künftigen Baugebiet "Auf der Höhe" in Witzlhof nichts zu sehen, dafür sind die Baugebiete "Sünderbühl" und "An der Sonnenleite" bis auf wenige Restgrundstücke bereits vollständig bebaut. Am Hochbehälter am Neuhof erklärte Hermann Böhm das Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Poppenricht. Zwei Themen brannten den Senioren auf den Nägeln: "Kommt ein Nahversorger?" und "Wie geht es weiter, wenn die Hausarztpraxis in Poppenricht schließt?" Aber da hatte die Gemeinde auch noch keine befriedigende Lösung anzubieten.