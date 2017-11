Vermischtes Poppenricht

07.11.2017

Vier langjährige aktive Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau aus Poppenricht bekamen das Ehrenzeichen in Gold und Silber. Überreicht haben es Landrat Richard Reisinger (Mitte) und Kreisbrandrat Fredi Weiß (hinten, Zweiter von links) bei einem Ehrenabend in Süß an Andreas Flierl (vorne, Zweiter von links), Markus Hofmann (vorne, Dritter von links), Maximilian Rösch (vorne, rechts; alle FFW Traßlberg), und zwar das Ehrenzeichen in Silber. Alle drei Feuerwehrmänner leisten seit 25 Jahren aktiven Dienst am Nächsten. Darüber hinaus erhielten Renate Futterknecht (vorne, Zweite von rechts) und Peter Kohler (vorne, links, beide FFW Poppenricht) das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre bei der Wehr. Landrat Richard Reisinger dankte allen für ihren langjährigen, freiwilligen Einsatz. Bild: exb