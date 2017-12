Vermischtes Poppenricht

07.12.2017

1

0 07.12.2017

Der größte Posten fließt in eine neue Käserei in Bayreuth, die ab 2020 produzieren soll. Gut 40 Millionen Euro investiert die Bayernland in "eure Molkerei, damit in eure Zukunft": Das kündigte Geschäftsführer Norbert Bauer bei der regionalen Winterversammlung der Domspitzmilch im Gasthof Kopf in Altmannshof an.

Erfreulicher Butterpreis

Milch ohne Gentechnik

Die Tierschützer fordern einen längeren Verbleib der Kälber bei der Mutterkuh. Die gleichen Leute liefern ihre Kinder aber immer früher in der Kita ab. Markus Götz

Altmannshof. Bei der "Milchversammlung" für die Mitglieder der Domspitzmilch betonte Geschäftsführer Norbert Bauer, dass 2013/2014 auf dem Markt gute Preise erzielt worden seien. Ab 2015 aber seien die Milchmengen nicht mehr unterzubringen gewesen. Innerhalb der EU sei derzeit Deutschland der größte Milchanlieferer, gefolgt von Frankreich, England und den Niederlanden. Weltweit am meisten Milch produzierten die USA.Die Bayernland e.G. hat laut Bauer 2017 an ihren Standorten Amberg, Bayreuth, Kemnath und Regensburg bisher etwa 660 Millionen Tonnen Milch zu unterschiedlichen Milch- und Käseprodukten verarbeitet. Aus allen steche der Doppelrahmfrischkäse aus Regensburg heraus.Die Preise für Milchfett in Form von Butter nannte Bauer derzeit erfreulich. Bei Magermilchpulver aber verursache der hohe Interventions-Lagerbestand niedrige Preise. Schnittkäse lasse sich momentan gut verkaufen. Auch Mozzarella laufe gut an, aber die Preisverhandlungen mit den Discountern seien schwierig.Alle Produktionsstätten der Bayernland sind in die Jahre gekommen, wie Bauer berichtete. Bayreuth sei 25 Jahre alt, Kemnath 30 Jahre - und die Geschäftsführung müsse über den Bau einer neuen Käserei entscheiden. Ungünstig und eingeengt sei Amberg zu bewerten, damit für eine rohstoffintensive Schnittkäserei ungeeignet. In Bayreuth ist laut Bauer eine Erweiterung auf dem derzeitigen Betriebsgelände in einem Industriegebiet möglich. Außerdem liege dieses Gelände günstig für die Anlieferung, auch aus den neuen Bundesländern. In Kemnath werde wohl früher oder später die Produktion eingestellt, das Personal werde weitgehend übernommen.In Bayreuth ist nach Bauers Worten geplant, jährlich 400 Millionen Kilo Milch zu verarbeiten. In Amberg sollen es 280, in Regensburg 150 Millionen Kilo sein. Die vorgesehene Fertigproduktmenge wird in Bayreuth auf 50 000 Tonnen, in Amberg auf 44 000 Tonnen und in Regensburg auf 58 000 Tonnen geschätzt. Bauer hob hervor, dass der Anteil an gentechnikfreier und Biomilch bis Ende des Jahres auf fast 80 Prozent steige.Erzeugerberater Dietmar Weigert wies darauf hin, dass bis dahin auch die Einführung des Qualitätsmanagements "QM-Milch" sowie die Umstellung auf "Milch ohne Gentechnik" weitgehend abgeschlossen seien. Der Verbraucher stelle immer höhere Anforderungen für das Tierwohl bei der Lebensmittelproduktion, betonte Vorstandsvorsitzender Markus Götz. Der Handel baue das dann mit überzogenen Forderungen in seine Einkaufsrichtlinien ein. So werde Anbindehaltung bei Rindern abgelehnt, effektive Betäubung und Schmerzausschaltung bei Kastration oder Enthornung gefordert. Götz, der selbst Landwirt in Großfalterbach ist, sagte: "Die Tierschützer fordern einen längeren Verbleib der Kälber bei der Mutterkuh. Die gleichen Leute liefern ihre Kinder aber immer früher in der Kita ab."Sonderprogramme und Labels drücke der Handel den Landwirten auf. Diese Siegel könnten aber von heute auf morgen wieder einseitig geändert werden: Damit böten sie dem Lebensmittel-Produzenten keine langfristige Sicherheit. Zwar könne der vertraglich gebundene Landwirt kurzfristig einen höheren Preis erzielen. Aber den Molkereien und dem Lebensmittel-Einzelhandel gehe es weder um Tierwohl, noch um besseren Verdienst der Landwirte - sondern um Vermarktungs-Vorteile. Gefährlich wird es laut Götz, wenn der Handel direkt bei den Produktionsbetrieben einsteige, und damit Landwirte und deren Genossenschaften im Zangengriff habe.