Vermischtes Poppenricht

25.04.2018

9

0 25.04.2018

Ein neuer Sportheimpächter, LED-Flutlichtstrahler und ein motiviertes Brüder-Gespann als Trainer-Duo. Beim SVL Traßlberg hat sich im vergangenen Jahr viel bewegt.

Neuwahlen 1. Vorsitzender: Thomas Grabinger



2. Vorsitzender: Georg Hollweck



3. Vorsitzender: Andreas Rösch



1. Kassier: Andrea Grabinger 2. Kassier: Manuela Steiner



Schriftführer: Diana Schön



Spartenleitung Fußball: Jörg Schwendner Jonny Richter



Jugendleiter: Jonny Richer Steve Kaiser Robert Steinmetz



Ehrenamtsbeauftragter: Peter Renner



Breitensport: Manuela Steiner Silvia Behringer



Beisitzer: Hilmar Wanninger, Marco Hausmann, Alexander Steinhof, Lucas Bellmann, Reiner Busch, Erich Lobenhofer, Dieter Zimmer, Hans Peter Schmid



Kassenrevisoren: Konrad Wilhelm Ingrid Kandziora

Traßlberg. Darüber berichtete Vorsitzender Thomas Grabinger bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim. Auch Neuwahlen standen auf der Tagesordnung. Bürgermeister Franz Birkl überbrachte die Grüße der Gemeinde an den Verein, der mit seinen 475 Mitgliedern eine feste Institution in Poppenricht darstelle. Der SVL könne immer mit seiner Unterstützung rechnen, sagte der Rathauschef und erinnerte an die 3000 Euro Zuschuss der Gemeinde für das neue LED-Flutlicht.Grabinger freue sich vor allem über die "wesentlich bessere Trainingsbeteiligung", seitdem die Brüder Thomas und Michael Behrend als Trainer der ersten Mannschaft auftreten. Siege gegen die direkten Abstiegskonkurrenten Neukirchen, Königstein und Edelsfeld konnten aber den Abstieg in die Kreisklasse aufgrund der schlechten Bilanz von acht Punkten aus 15 Begegnungen nicht verhindern. Die A-Klassen-Mannschaft um Trainer Michael Weich lag bis zum Winter auf dem letzten Tabellenplatz, den Abstieg verhinderte dann aber ein entscheidender 3:1-Sieg gegen Luhe Markt. Seit Juni 2017 ist Stephan Busch hier Spielertrainer.Veranstaltungen wie der Tanz in den Mai, ein Preis-Rommé, die Beteiligung am Dorfadvent oder die Christbaumversteigerung seien gut über die Bühne gegangen. Seit August bewirtet Claudia Kammerl aus Traßlberg die Sportheim-Gäste. Sie trat damit die Nachfolge von Georg Hollweck an. Mit Arbeitseinsätzen versuche man das ganze Jahr über, das Gelände in Schuss zu halten. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Richard Eilles und Hans Erras geehrt, für 50 Heinz Donhauser und Michael Schwab jun., für 40 Werner Schwab, Manfred Weber und Jürgen Stauber (Schiedsrichter) sowie für 20 Jahre Udo Hock und Michael Laußer.Spartenleiter Jonny Richter informierte über der Situation der Senioren-Mannschaften. Neben einigen Abgängen, konnten mit Oliver Bühler und Anthony Teichert zwei neue Spieler gewonnen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt belege die erste Mannschaft den dritten Tabellenplatz, die zweite Mannschaft Platz zehn.