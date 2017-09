Vermischtes Poppenricht

24.09.2017

6

0 24.09.2017

Für die Kindergärten in Traßlberg und Poppenricht hat sich die Idee von Bürgermeister Franz Birkl gelohnt. Er wollte anlässlich seines 60. Geburtstags von seinen Gästen und Gratulanten keine Geschenke. Lieber war ihm, einen Obolus in eine Spendenbox zugunsten der beiden Kindergärten seiner Gemeinde zu entrichten.

Reges Treiben herrschte Ende August im "Birkl-Biergarten" in Traßlberg, in den Franz Birkl zur Feier seines 60. Geburtstags Freunde und Bekannte eingeladen hatte. Eine üppige Bewirtung verstand sich von selbst, so dass als Geste eines Dankeschöns so mancher Geldschein in der Spendenbox verschwand. Birkl hat nachgezählt und den vorgefundenen Betrag auf 2300 Euro aufgerundet.Nun übergab er die Spende an Pfarrer Dominik Mitterer sowie die Kindergartenleiterinnen Susanne Dolles und Maria Mitterer. Dolles möchte für St. Michael (Poppenricht) Spielgeräte für den Außenbereich anschaffen, Mitterer kann sich vorstellen, die Bewegungserziehung in St. Anna (Traßlberg) zu optimieren.