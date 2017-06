Vermischtes Poppenricht

27.06.2017

Von Samstag, 1., bis Montag, 3. Juli, heißt es auch heuer wieder: "Auf geht's zur Poppenrichter Kirwa!" Und das mittlerweile schon zum 27. Mal. Drei Tage herrscht Ausnahmezustand auf dem Festplatz und im ganzen Dorf.

Die 18 Paare um Kirwa-Chef Michael Weich versprechen auch 2017 wieder ein attraktives Programm mit einigen Neuheiten. Am Samstag wird der Baum aufgestellt, bevor um 18 Uhr der Gottesdienst mit Pfarrer Dominik Mitterer in der Pfarrkirche und musikalischer Umrahmung des eigenen Kirwa-Chores beginnt. Erstmals findet heuer auch ein Senioren-Nachmittag mit musikalischer Begleitung ab 14 Uhr statt. Abends ziehen die Paare ins Festzelt ein, in dem Bürgermeister Franz Birkl die 27. Poppenrichter Kirwa mit dem Bieranstich eröffnen wird. Für zünftige Stimmung sorgt die Band Stand By. Am Sonntag gibt es ab 11.30 Uhr Mittagessen. Ab 15 Uhr tanzen die Paare zur Musik von D'Chubaufboum den Baum aus, den Michael Eckl dem Kirwaverein gespendet hat. Per Weckerläuten und Blumenstrauß werden dann die Nachfolger von Sergej Pahl und Angela Sehr als Oberkirwapaar ermittelt. Am Abend übernimmt die Band Wos woaß i die musikalische Gestaltung. Am Montag wird ab 13 Uhr der Bär durchs Dorf getrieben. Die Kirwaleit ziehen um die Häuser und machen Halt an rund zehn Stationen, an denen die Bewohner für die Verpflegung der wilden Gruppe sorgen. Ab 20 Uhr heizt Wöidarawöll im Festzelt zum Schluss dem Publikum richtig ein.