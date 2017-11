Vermischtes Poppenricht

26.11.2017

26.11.2017

Am Anfang stand eine Wette. Jetzt trägt der Geistliche Dominik Mitterer das Leistungsabzeichen der Feuerwehr, Stufe I.

Die Auszeichnungen Als langjährige Mitglieder wurden geehrt: 25 Jahre, Reinhard Hampel; 40 Jahre, Josef Engelhard und Erhard Neudecker; 50 Jahre, Konrad Schön, Franz Fleischmann und Wolfgang Fleischmann; 60 Jahre, Georg Eichenseer sen,, Michael Schwab, Georg Auers, Josef Neudecker, Georg Steindl und Johann Walz; 65 Jahre, Johann Pirkl; 70 Jahre, Josef Schmalzbauer.



Leistungsabzeichen legten ab: Stufe 1, Felix Pürner und Pfarrer Dominik Mitterer; Stufe 3, Christian gottwald, Mathias Pirkl, Michael Laußer, Georg Rumpler, Sebastian Scharl und Stephan Schlagenhaufer; Stufe 4, Florian Birkl und Frank Zich; Stufe 5, Michael Gradl und Andreas Nerb.



Den Jugendwissenstest absolvierten erfolgreich: Stufe 1, Wolfgang Gebhard, Julia Nerb, Nico Roidl, Lucia Rösch, Lucas Schlagenhaufer, Moritz Steindl, Aaron Weiß und Simon Zintl; Stufe 2, Lisa Arnold, Dominic Schlagenhaufer und Florian Schleicher. (chl)

Traßlberg. Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen standen auf dem Programm des Kameradschaftsabends der Feuerwehr von Traßlberg. Nach einem feierlichen Festgottesdienst, der von Pfarrer Dominik Mitterer in der Pfarrkirche zelebriert wurde, fanden sich die Feuerwehrleute im Gasthof Kopf in Altmannshof ein. Vorsitzender Christian Beck blickte nach seiner Begrüßung in einem voll besetzten Saal auf ein ereignisreiches Jahr zurück.Die Aktiven seien in zahlreichen Einsätzen gefordert gewesen. Als einen Höhepunkt des Jahres hob Beck die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges hervor, das bei einem Großbrand in Godlricht "seine Feuertaufe mit Bravour bestanden" habe. Pfarrer Dominik Mitterer ist selbst aktives Mitglied und absolvierte in diesem Jahr die Prüfung zum Leistungsabzeichen, wofür er im Laufe des Abends geehrt wurde. "Vor dieser Prüfung habe ich mehr Angst gehabt als vor den Prüfungen an der Uni", beschrieb er seine Gemütslage. Im Anschluss an die Grußworte fanden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durch Christian Beck, sowie die Überreichung der Ehrungen für die erfolgreiche Teilnahme am Wissenstest für die Jugendfeuerwehr und die Leistungsabzeichen in verschiedenen Stufen durch Kreisbrandrat Fredi Weiß statt.Ein vermutlich einmaliges Ereignis ist die Teilnahme von Pfarrer Dominik Mitterer an der Leistungsprüfung, die er auch bestanden hat. Dem war eine Wette vorangegangen. Der Wetteinsatz, ein Spanferkel von Wirt Andreas Kopf und ein Fass Bier, gestiftet vom Bürgermeister, wurde im Anschluss an den offiziellen Teil des Abends , eingelöst.