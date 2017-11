Vermischtes Poppenricht

Witzlhof. Beim Hopfenzupfen kann man nicht nur zusätzliches Geld verdienen, auch fürs "Anbandeln" ist diese Saisonarbeit durchaus geeignet. Gerade einmal 18 Jahre waren Erna und Werner Voggenreiter alt, als sie sich in der Hallertau beim Hopfenzupfen einige Mark dazuverdienen wollten und sich dann bei dieser Saisonarbeit kennenlernten.

Am 30. Oktober 1957 wurde geheiratet. Die erste gemeinsame Wohnung hatte das junge Paar im Hause von Ernas Eltern am Amberger Wagrain. Im Laufe der Jahre kamen drei Kinder zur Welt, schließlich auch noch sechs Enkel. Erna Voggenreiter arbeitete in einer Membranenfabrik, Werner war in der Gießerei der Luitpoldhütte beschäftigt, bis er sich 1992 für den Vorruhestand entschied.Einige Umzüge haben die Voggenreiters hinter sich, vom Wagrain nach Ammersricht und dann dreimal in Traßlberg. Werner Voggenreiter fertigte mit Leidenschaft Schiffs- und Flugzeugmodelle, füllte damit Keller und Garage, hat sich von gut der Hälfte seiner Exponate schon getrennt und hätte nichts dagegen, wenn auch der Rest in gute Hände käme. Er war natürlich bei der Feuerwehr, gehört dem Gesangsverein an und pflegte über Jahre seinen Schrebergarten. Erna Voggenreiter las gerne, engagierte sich bei der AWO und im VdK und gilt in der gesamten Verwandtschaft als zuverlässige Lieferantin selbst gestrickter warmer Socken. Gemeinsame Urlaube verbrachten Erna und Werner Voggenreiter im Voralpenland. In jüngeren Jahren waren Radreisen bis nach Österreich für Werner Voggenreiter kein Problem, heute reichen ihm kleinere Touren. Am Montag gratulierte Bürgermeisterin Gertrud Weigl namens der Gemeinde Poppenricht und überreichte Geschenkgutscheine sowie Orchideen, denn auch bei diesen Blumen hat Erna Vogenreiter den berühmten "grünen Daumen".