Vermischtes Poppenricht

29.09.2017

"Gemeinsam packen wir es an" - unter diesem Motto steht der neue Förderverein für das Pfarrheim von St. Michael Poppenricht, der unter großem Interesse der Pfarrangehörigen gegründet wurde.

In ihren Begrüßungsworten wiesen Pfarrgemeinderatssprecher Reiner Hoffmann, und Pfarrer Dominik Mitterer darauf hin, dass das Thema "Pfarrheim" bereits seit rund 15 Jahren im Gespräch ist. Seitdem hat sich aber nicht viel getan, obwohl die Problematik fortbestehe, und das jetzige Pfarrheim - zuletzt Anfang der 1980er-Jahre umgebaut - einfach in die Jahre gekommen ist. "Es entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, insbesondere an die Barrierefreiheit."Da die finanziellen Mittel der Pfarrei, auch unter Berücksichtigung von Zuschüssen, nicht ausreichend sind, um ein Projekt dieser Größenordnung zu stemmen, sollen im Wege des Fördervereins zusätzlich Geld gesammelt werden, wie es in vielen anderen Bereichen und Pfarreien längst üblich ist.Zum jetzigen Zeitpunkt sind freilich weder ein Standort, ein konkretes Bauvorhaben, noch ein Zeitplan auch nur absehbar, doch solle der berühmte "erste Schritt" gemacht werden, waren sich die Gründer einig. Rund 40 Pfarrangehörige sahen dies so, und traten als Gründungsmitglieder dem Verein bei, der anschließend seine ersten Wahlen abhielt. Dabei wurde Manfred Ederer zum Vorsitzenden gewählt. Ihm stehen zur Seite Matthias Scholz als Kassier, Robert Flierl als Schriftführer sowie Dietmar Auers und Johannes Laußer als Beisitzer.Als Kassenprüfer fungieren Reiner Hoffmann und Stefan Hüttl. Manfred Ederer bedankte sich für das "überwältigende Vertrauen", und resümierte, dass es jetzt wichtig sei, Spenden und Beiträge zu akquirieren, um so bald als möglich eine attraktive und zeitgemäße Begegnungsstätte für Jung und Alt erhalten oder neu schaffen zu können. Auch er selbst habe viele schöne Stunden im jetzigen Pfarrheim erlebt, wie es nun seine Kinder ebenfalls tun. "Dies möchte ich für die Zukunft sichern", so Ederer weiter. Dies müsse Ziel des ganzen Vereins sein.