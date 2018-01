Vermischtes Poppenricht

08.01.2018

Vorsitzender Richard Neudecker bedankte sich bei den Jubilaren für ihr anhaltendes Engagement im Gesangverein Traßlberg, "das weit über den wöchentlichen Singstundenbesuch hinausgeht".

Nur durch das Mitwirken im Vorstand und dem Mithelfen bei den jährlichen Veranstaltungen des Vereins ist ein harmonisches Vereinsleben erreichbar, betonte Neudecker. Auch stellvertretender Landrat und Bürgermeister Franz Birkl sowie Pfarrer Dominik Mitterer schlossen sich in ihren Grußworten dem Dank an die Jubilare an, da der Gesangverein auch im Dienste der Gemeinde und der Kirche des Öfteren gefordert ist.Folgende Sänger wurden durch die Übergabe einer Urkunde und der Vereinsnadel von Richard Neudecker, Franz Birkl und Sängergruppenvorsitzenden Adolf Gaßner für das Singen im Chor geehrt: Georg Auers und Johann Walz (60 Jahre), Leonhard Donhauser, Michael Graubmann, Karl-Heinz Gebhard (40 Jahre) und für fördernde Mitgliedschaft Werner Neudecker (40 Jahre) und Dietmar Pirschel (25 Jahre).