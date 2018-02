Vermischtes Poppenricht

21.02.2018

0 21.02.2018

Mit 52 Jahren griff der Sozialplan und Steindl ging in Rente. Georg Steindl kam am 19. Februar1938 in Traßlberg zur Welt und ging wie seine fünf Geschwister in die Volksschule nach Poppenricht. Er lernte anschließend beim Berghammer in Witzlhof Fahrradmechaniker, war ab 1956 Schlosser und Maschinist in der Luitpoldhütte und wechselte zwei Jahre später zur Bauschlosserei Walz in Amberg. Den Grundwehrdienst leistete Georg Steindl als Flugzeugmechaniker bei der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck. Danach fand der Jubilar ab 1960 Arbeit im Rohrwerk der Maxhütte. Als die Maxhütte in Indien ein in die Jahre gekommenes Rohrwerk auf Vordermann bringen musste, war Georg Steindl einer der Facharbeiter, die dort eingesetzt wurden. 1990 hieß es dann Sozialplan und Rente. 1965 heiratete Georg Steindl seine Ehefrau Elisabeth . Drei Söhne kamen zur Welt und mittlerweile gibt es auch noch sechs Enkel.Seit mehr als 40 Jahren gehört der Jubilar der Traßlberger Feuerwehr an, früher als Aktiver, jetzt als passives Mitglied. Lange Jahre war Steindl auch Vorsitzender der örtlichen Waldbesitzergenossenschaft und wenn Not am Mann ist, hilft er auch heute noch den Söhnen bei der Waldarbeit. Täglich versorgt Georg Steindl seine 40 Legehennen und die beiden Gockel, dann kommt gelegentlich leichte Waldarbeit dazu und wöchentlich zweimal Fitness-Studio. Für die Gemeinde gratulierte Bürgermeister Franz Birkl , die Glückwünsche der Feuerwehr übermittelte Christian Beck und auch Pfarrer Dominik Mitterer ließen es sich nicht nehmen, dem Jubilar zu gratulieren.