Vermischtes Poppenricht

02.02.2018

Beim Gedenkgottesdienst für verstorbene Mitglieder lobt Pfarrer Dominik Mitterer die Aktiven der Feuerwehr Poppenricht in seiner Predigt mit dem Satz: "Ihr lasst Worten Taten folgen." Neben Prävention und Unterweisung wird bei den Rettern tatkräftige Hilfe am Nächsten praktiziert.

Viele Übungen

Gute Kameradschaft

Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung im Gasthaus Kopf in Altmannshof berichtete Vorsitzender Christian Krieger über einen Zuwachs auf aktuell 219 Mitglieder. Er bedankte sich für die Unterstützung bei Geburtstagsbesuchen und dem Gartenfest. Auch bei der Teilnahme an Festzügen in Ebermannsdorf und Karmensölden wurde die Kameradschaft gepflegt, berichtete Krieger. Anlässlich des Sommerfestes im Juni wolle man den derzeit neu gestalteten Vorplatz des Feuerwehrhauses in großem Rahmen einweihen.Für langjährige Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt: David Deyerl und Florian Ulrich für 20 Jahre, Gottfried Schmid (30), Wolfgang Gräml (40), Hans Lautenschlager, Hermann Pirner, Helmut Weidner und Ludwig Zitzmann (50) sowie Gerhard Klee für 60 Jahre.Die Rückschau auf die Aktivitäten der Mannschaft trug 2. Kommandant Thomas Sadlo in Vertretung für den erkrankten Kommandanten Markus Zagel vor. In elf Löschmeistersitzungen wurden dreizehn Aktiven-, vier Atemschutz-, zwei Maschinisten- und zwei Sanitätsübungen vorbereitet und organisiert. Besonders die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren Traßlberg, Karmensölden und Ammerthal habe sich im Übungsbereich sehr gut entwickelt, betonte Sadlo.Insgesamt 43 Aktive gliedern sich in die Fachbereiche Atemschutz, Maschinisten und Sanitäter. An Einsätzen berichtete der Kommandant von drei Bränden, vier technischen Hilfeleistungen, drei Sicherheitswachen, vier Verkehrsabsicherungen und einem Fehlalarm.Für abgelegte Leistungsprüfungen wurden die entsprechenden Abzeichen an aktive Feuerwehrler verliehen: Technische Hilfeleistung Stufe 2 an Markus Zagel und Matthias Scholz, Stufe vier an Stefan Hartmann und Kevin Luber; Löscheinsatz Stufe 1 an Oliver Sandner, Stufe 2 an Nico Krieger und Dominik Schrödl, Stufe 3 an Lisa Jütte, Daniel Wendl, Tom Müller und Benedikt Roidl, Stufe 4 an Michael Eckl, David Deyerl, Kevin Luber, Florian Ulrich und Matthias Scholz, Stufe 6 an Sven Schmidt und Christian Pöhlmann. Aufgrund der Leistungsprüfungen und langjährigem aktiven Dienst wurden Beförderungen ausgesprochen: zum Oberfeuerwehrmann Lisa Jütte, Daniel Wendl, Tom Müller und Benedikt Roidl, zum Hauptfeuerwehrmann Christian Pöhlmann und zum Hauptlöschmeister Wolfgang Gräml.In krankheitsbedingter Abwesenheit wurden die Verdienste für 40-jährigen aktiven Dienst von Wolfgang Gräml gewürdigt. Kommandant Sadlo erinnerte an dessen Eintritt in die Wehr 1978, die erworbenen Leistungsabzeichen bis Gold-Rot und dessen langjährigen Dienst als Maschinist, Gerätewart und Kassier.Bürgermeister Franz Birkl forderte in seinem Grußwort die Wehr zu weiterer guter kameradschaftlicher Zusammenarbeit auf. Kreisbrandrat Fredi Weiß zeigte sich vor allem zufrieden, weil es in einem ereignis- und einsatzreichem Jahr 2017 keine größeren Unfälle und Verletzungen bei den Einsatzkräften gegeben hatte. Sven Schmidt dankte der Kreisbrandrat für seine Bereitschaft, sich zukünftig als Kreisjugendwart zu engagieren.Als Dank und Anerkennung für den geleisteten Einsatz lud Vorsitzender Christian Krieger abschließend die Mitglieder und deren Partner zum gemeinsamen Abendessen und gemütlichen Beisammensein ein.