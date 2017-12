Vermischtes Poppenricht

Nach der Jahreshauptversammlung des Kindergartenförderkreises stand nun die Übergabe der Jahresförderung 2017 in Höhe von insgesamt 5000 Euro an die Kindertagesstätten (KiTa) St. Michael Poppenricht und St. Anna Traßlberg im Mittelpunkt eines Treffens.

Pfarrer Dominik Mitterer hob dabei besonders die zwei Geburtstagsspender Alfons Graf und Franz Birkl hervor. Und er bedankte sich zugleich im Namen der Kinder für die großzügigen Zuwendungen.Gleichzeitig warb er um zahlreiche Nachahmer, so dass auch künftig größere Mittel zur Unterstützung möglich seien. Kassier Christian Widmann wies ergänzend auf die Wichtigkeit der laufenden Beiträge der Mitglieder hin, und wünschte sich, dass insbesondere die Kindergarteneltern mit einem geringen jährlichen Mindestbeitrag zum Wohl der Einrichtungen beitragen würden. Anschließend übergaben beide die symbolischen Spendenschecks an Susanne Dolles (KiTa St. Michael) und Maria Mitterer (KiTa St. Anna).Diese zeigten sich hocherfreut über die beiden Schecks, und betonten die Wichtigkeit des Förderkreises. Nur so seien außerplanmäßige Anschaffungen kurzfristig und ohne haushaltsmäßige Zwänge möglich, so die Leiterinnen.Sie versicherten, dass das Geld gut angelegt werde. So sollen in Traßlberg eine sogenannte Wellenrutschbahn und Balancierbretter für die Turnhalle sowie Montessori-Lernmaterial für die Krippe beschafft werden. Poppenricht hingegen plant vor allem den Fuhrpark des Außenbereiches mit Drei- und Laufrädern sowie Tretbulldogs zu erneuern und aufzustocken, was unmittelbar nach Winterende passieren soll.