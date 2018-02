Vermischtes Poppenricht

02.02.2018

0 02.02.2018

Im Zeichen des Rückblicks auf das 90-jährige Jubiläum, sowie der Neuwahlen des 1. und 2. Vorsitzenden stand die Jahreshauptversammlung der Poppenrichter Drei-Mohren-Schützen im Schützenheim. 2. Bürgermeister Hermann Böhm lobte die Tätigkeit des Vereins in der Gemeinde, sowohl im Hinblick auf die aktive Vereins- und Jugendarbeit, als auch für das gesellschaftliche Leben. Auch sei das Schützenheim mittlerweile der einzige Treffpunkt in Poppenricht.

Der Zusammenhalt nach dem Tod des Vorsitzenden Erhard Hoffmann und die reibungslose Zusammenarbeit in der anschließenden schwierigen Zeit verdiene ebenfalls höchste Anerkennung, so Böhm weiter. Anschließend nahm Schießleiter Lothar Mehringer Ehrungen vor. Vereinsmeister auf Luftgewehr wurde mit 366 Ringen Markus Gebhard, Vereinsmeister auf Luftpistole Gerhard Lotter mit 369 Ringen.In seinem Jahresbericht ging 2. Schützenmeister Robert Geitner auf zahlreiche Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein. Diese seien ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung des Schützenheims, betonte er. Er bat daneben um Verständnis, falls nicht alle Termine im Schützenheim realisiert werden könnten. Sein besonderer Dank galt allen, die durch Materialspenden und Mitarbeit die eigene Bratwurstbude ermöglicht haben, die eine wesentliche Arbeitsersparnis beim Gartenfest sei. Auch hob er das erfolgreiche Gauschießen 2017 hervor.Schießleiter Lothar Mehringer blickte ebenfalls zufrieden auf das Sportjahr zurück. So war man wieder mit drei Mannschaften in den Rundenwettkämpfen vertreten. Die Schützen konnten nicht nur den Klassenerhalt sichern, sondern die Pistolenmannschaft sogar wieder in die Bezirksoberliga aufsteigen. Ein hervorragender 4. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft rundete das gute Gesamtergebnis der Pistolenmannschaft ab. Zudem waren das 90-jährige Jubiläum und das Gauschießen auch aus Sicht der Schießleitung ein voller Erfolg, so Mehringer weiter. Für den Nachwuchs berichtete Florian Kubeng von derzeit fünf Jugendlichen, die aktiv am Training teilnehmen. "Erfreulich war die Resonanz auf das Ferienprogramm, die besonders auf den Einsatz des Lichtgewehrs zurückzuführen war." Hierbei können auch Kinder unter zwölf Jahren bereits den Schießsport kennenlernen. Schatzmeisterin Annemarie Hoffmann gab einen Bericht über die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2018. Da größere Ausgaben nicht angefallen sind, und das Gauschießen erfolgreich verlief, falle der Gewinn heuer sehr zufriedenstellend aus; auch konnte der Schuldenstand weiter planmäßig verringert werden.Das Ziel der Umstellung auf elektronische Schießstände, so Hoffmann weiter, sei aber angesichts der zu erwartenden Kosten kurzfristig noch nicht machbar, da zunächst das Darlehen vom Schützenheimbau abgezahlt werden müsse, und auch Rücklagen bleiben sollen.Die Vorsitzenden wurden nun neu gewählt, während der übrige Vorstand bis zur turnusgemäßen Neuwahl im Amt bleibt. Der bisherige 2. Schützenmeister Robert Geitner ist künftig Schützenmeister. Sein Vertreter ist Reiner Hoffmann. Ihnen steht Markus Gebhard als 3. Schützenmeister zur Verfügung, der sich insbesondere um die Kontakte zum Gau und um den Schießbetrieb kümmern wird. Informationen und Vereins-Termine im Internet unter www.sg-drei-mohren.de.