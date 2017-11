Vermischtes Poppenricht

Die Hauptdarsteller bleiben im Stall. Sie werden eine Woche zuvor bei der Rassekaninchenaustellung zwei Tage lang begutachtet. Diesmal trifft sich die große Familie der Kaninchenzüchter zum obligaten Züchterabend im Gasthof Kopf in Altmannshof.

Trotzdem viele Liebhaber

Viel Konkurrenz

Auszeichnungen Zehn Altzüchter und ein Jugendzüchter beschickten die Ausstellung mit 103 Kaninchen aus elf Rassen und Farbenschlägen. Im Zuchtjahr wurden weit über dem Durchschnitt liegende Bewertungen erzielt: 13 Tiere mit dem Prädikat "vorzüglich", 28 Benotung "hervorragend", 50 Kaninchen wurden mit "sehr gut" bewertet.



Ein Ausdruck hohen Sachverstands der Züchter und art- und tiergerechter Haltung, sagte Vorsitzender Stefan Birner. Mit dem begehrten Titel Vereinsmeister haben folgende Züchter abgeschnitten: Erster Vereinsmeister wurde Bernhard Birner mit der Rasse Blaue Wiener und 484,5 Punkten, zweiter Heinz Bauer mit der Rasse Castor Rex und 484,5 Punkten, gefolgt von Willibald Demleitner auf Deutsche Kleinwidder wildfarben (483,5 Punkte).



Pokalsieger: Willibald Demleitner mit der Rasse Deutsche Kleinwidder wildfarben (387); Franz Demleitner mit Kleinwidder wildfarben (386,5); Bernhard Birner mit Blaue Wiener (386); Stefan Birner auf Schwarzgrannen (385,5); Alexandra Donhauser auf Schwarzgrannen (385).



Landesverbandsehrenpreise: Bernhard Birner (Blaue Wiener, 386,5 Punkte), Willibald Demleitner (Deutsche Kleinwidder, 386 Punkte); Zuchtgruppenehrenpreis: Franz Demleitner und Heinz Bauer (und Sonderehrenpreis); Bezirksehrenpreis: Bernhard Birner (Blaue Wiener, 386,5 Punkte); Kreisverbandsehrenpreis: Alexandra Donhauser (Schwarzgrannen 385,5 Punkte) und Stefan Birner (Schwarzgrannen, 385,5 Punkte).



Das beste weibliche Einzeltier stellte die Zuchtgemeinschaf Dieter und Elisabeth Meindl. Den Jugendehrenpreis erhielt Christoph Edenharter.



Rassensieger: Walter Reiff , Franz Demleitner, Bernhard Birner, Herbert Inhofer, Christoph Edenharter, Stefan Birner, Heinz Bauer, Zuchtgemeinschaft Elisabeth und Dieter Meindl . (e)

Es galt sich und die Erfolge zu feiern, die waren reichlich und beileibe keine Zufälle, sondern Ergebnisse langjährigen Aufwandes, die Folgen permanenter Erhaltung und Pflege der Kaninchenrassen vor allem für künftige Generationen.Darauf wies Vorsitzender Stefan Birner vom Kaninchenzuchtverein B 742 Amberg und Umgebung hin. Aus begründetem Anlass, so Birner, "denn immer mehr Kinder und Jugendliche sind durch Medien beeinflusst". Deshalb habe auch die Zucht der Rassekaninchen einen gewissen Aderlass bei der Jugend zu verzeichnen. Dabei würden die Züchter einen unmittelbaren Umgang mit der lebenden Kreatur erfahren.In den 112 Jahren des Bestehens des Vereins aber sei es immer gelungen, Jugendliche zu begeistern und auch die Öffentlichkeit. Dabei bestünden die Mitglieder des Vereins hauptsächlich aus Kaninchenzüchtern aus Kümmersbruck und Poppenricht. Die Kaninchenzucht aber hätte nach wie vor ihre Interessenten und Liebhaber. Die Lokalschau in der Kleingartenanlage An der Vils zog 300 Besucher an. Die Leistungen des Vereins würdigten bei der Preisverleihung MdL Harald Schwartz sowie die Poppenrichter Bürgermeister Franz Birkl und Hermann Böhm.Die Preisträger seien der beste Beweis für eine erfolgreiche Zucht, dazu kommt ein abwechslungsreiches Vereinsleben, das sich in zahlreichen Aktionen, Teilnahmen am Ostermarkt, Ferienprogramm, regionalen und überregionalen Ausstellungen dokumentiere. Kürzlich waren die Amberger Kaninchenzüchter Stefan Birner, Heinz Bauer, Alexandra Donhauser und Bernhard Birner mit ihren Tieren auf der 30. Schau des Bezirksverbandes Oberpfalz in Waldmünchen.750 Rassekaninchen aus 32 verschiedenen Rassen und Farbenschlägen waren ausgestellt. Die Vertreter aus Amberg haben sich bestens behaupten können, so Birner. Alexandra Donhauser kam mit einem Kreisverbandsehrenpreis zurück, Bernhard Birner war mit seinen vier ausgestellten Blaue Wiener "top".Eine Säule im Verein sei darüber hinaus die fleißige Handarbeits- und Kreativgruppe, die für die Organisation von vielschichtigen Aktionen zuständig sei. Die Band Take Two sorgte beim Züchterabend für Musik.