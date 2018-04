Vermischtes Poppenricht

03.04.2018

Die Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Neue Heimat leistet einen aktiven Beitrag zum Gemeinschaftsleben in Poppenricht. Das hebt 2. Bürgermeister Hermann Böhm bei der Mitgliederversammlung hervor.

Trotz der Folgen des demografischen Wandels habe die Siedler- und Eigenheimergemeinschaft immer noch gut 500 Mitglieder, informierte die Vorsitzende Steffi Sadlo bei der Zusammenkunft im Vereinsheim der Schützengesellschaft Drei Mohren. Neue Baugebiete in Poppenricht und der Kauf oder die Übernahme von Immobilien hätten dem Verein neue Mitglieder gebracht, die künftig Vorteile wie günstige Versicherungsbedingungen und verbilligten Heizölbezug nutzen könnten. Dem ungünstigen Wetter seien im vergangenen Jahr Brunnenfest und Siedlerfahrt zum Opfer gefallen. Aber das Kinderprogramm im August sei ein voller Erfolg gewesen.Steffi Sadlo wies darauf hin, dass auch weiterhin zu runden Geburtstagen gratuliert werde und man verstorbene Mitglieder wie bisher auf ihrem letzten Weg begleite. Dank galt den aktiven Mitgliedern, die viel Arbeit in die Brunnenpflege steckten oder am Kinderspielplatz in der Vorweihnachtszeit den Christbaum aufstellten. Bei einigen Mitgliedern, die sich aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben für die SG zurücknehmen, bedankte sich Sadlo mit Blumen.Marga Sadlo stellte fest, dass die Siedlerfrauen derzeit 78 Mitglieder haben. Gemeinsame Ausflüge seien gut angenommen worden. Seniorenbeauftragte Anna Girbert betonte, dass eine Mitgliedschaft ohne Verpflichtung sei. Die allmonatliche Kaffee- und Kuchenrunde sei immer gut besucht. Für Mitglieder stelle die Siedlergemeinschaft einen Fahrdienst, aber man müsse sich dafür rechtzeitig bei ihr anmelden, so die Seniorenbeauftragte. Fast 100 Geräteausleihungen seien im vergangenen Jahr erfolgt, sagte Michael Reimelt. Gefragt waren Vertikutierer, Hochdruckreiniger und Heckenscheren. Er wünschte sich einen sorgsameren Umgang mit den ausgeliehenen Geräten, denn abzüglich der angefallenen Reparaturkosten habe der Geräteverleih der SG einen Ertrag von lediglich 74 Euro gebracht. Daher werde der Verein die Ausleihkosten um einen auf vier Euro erhöhen, bei nicht wartungsintensiven Geräten verbleibe es bei den alten Gebühren.2. Bürgermeister Hermann Böhm hob hervor, dass in der SG Neue Heimat Nachbarschaftshilfe und die Pflege des Gemeinschaftsleben hohen Stellenwert genießen. Die Siedler und Eigenheimer leisteten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Poppenricht. Allmonatlich werde die Vereinszeitschrift Nachrichtenbote verteilt.Böhm wies auf das Gemeindebürgerfest in Traßlberg am Sonntag, 29. April, hin, bei dem ein buntes kulturelles und kulinarisches Programm geboten werde. Dabei seien die Siedlergemeinschaften aus Poppenricht und Traßlberg gemeinsam für den Verkauf von Kaffee, Kuchen und Torten fest eingeplant.VorstandVorsitzende: Steffi Sadlo Stellvertreter: Hermann Böhm und Hubert SiegertSchriftführer: Stefan GiehrlKassier: Michael ReimeltVerwaltungsbeiräte: Andrea Meiler, Marga Sadlo, Anna Girbert und Hermann GeigerKassenrevisoren: Josef Lang und Kurt KöhlerEhrungen50 Jahre Mitgliedschaft: Ferdinand Ederer, Michael Flierl, Käthe Grünbauer und Helmut Luber40 Jahre: Margarete Aures, Helmut Bergmann, Agnes Bialucha, Wolfgang Böttner, Martha Dehling, Karl-Heinz Gebhard, Werner Hartmann, Helmut Himmerer, Herbert Koller, Rudolf Kummert, Manfred Lubrich, Günter Schiller und Gertraud Wehrstadt25 Jahre: Robert Bauer, Bertram Gebhard, Norbert Gleixner, Manfred Graf, Klaus Greth, Klaus Hebeisen, Günther Kirchberger, Günther Kleinert, Wolfgang Kusikowski, Jürgen Luber, Dieter Ostheimer, Paul Rojer, Wolfgang Schmidt , Karl-Heinz Wölfel