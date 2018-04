Vermischtes Poppenricht

"Es ist schön, mal bei einem Verein zu sein, bei dem die Mitgliederzahl anwächst. Bei anderen sterben eher die Leute", sagte Pfarrer Dominik Mitterer bei seinem Grußwort anlässlich der Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins Altmannshof im Gasthof Kopf. "Oder treten aus dem Verein aus", schob er schnell noch hinterher.

Der Vorstand 1.Vorsitzender: Gerhard Weiß



2. Vorsitzender: Bernd Lang



1. Kassier: Eduard Ebensberger



2. Kassier: Edith Weiß



1. Schriftführer: Peter Hopfenzitz



2. Schriftführer: Peter Mende



Kapellenpfleger: Hans Weiß



Beisitzer: Andrea Auers, Josef Ehbauer, Heidi Semmelmann und Christian Lingl



Kassenprüfer: Karl Josef Spieß sowie Reinhard Meier

Vorsitzender Gerhard Weiß konnte tatsächlich über eine positive Bilanz bei der Mitgliederentwicklung berichten. So ist die Anzahl der Mitglieder von 86 auf 96 gestiegen. Die Finanzlage sei sehr stabil, obwohl im vergangenen Jahr der Altar in der Dorfkapelle aufwendig saniert wurde, informierte Kassenwart Eduard Ebensberger die 33 anwesenden Mitglieder. Für dieses Jahr wurde eine bauliche Sanierung der Kapelle von der Versammlung freigegeben. Hierfür wird ein Großteil der Rücklagen verwendet. Schließlich sind der Erhalt und die Pflege der Dorfkapelle ja der Vereinszweck.Die Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren ein großer Erfolg, obwohl das Wetter beim Kapellenfest im September nicht ganz so gut war. Die Adventsfeier ist mittlerweile ein Fixpunkt im Dorfleben. Der Verein wird sich heuer zusätzlich zu den beiden gesetzten Veranstaltungen am Gemeindefest mit einem Stand beteiligen. Aber auch die Gottesdienste in der Kapelle erfreuen sich großen Zuspruchs. Ein Oktoberrosenkranz musste gleich zweimal nacheinander gehalten werden, da nicht alle Besucher im Kirchlein Platz fanden.Nach den Rechenschaftsberichten des Vorsitzenden, des Kassiers und der Kassenprüfer standen in diesem Jahr Neuwahlen an. Wiedergewählt zum Vorsitzenden wurde Gerhard Weiß. Auch der Rest des Vorstands wurde im Amt bestätigt. Neu besetzt ist lediglich das Amt des Kapellenpflegers und eines Beisitzers.Weiß nahm die Wahl erwartungsgemäß an. "Schließlich muss ich die 100er-Marke bei den Mitgliedern ja noch voll machen", freute er sich auf die neue Amtszeit. Er dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für deren Engagement in den zurückliegenden Jahren.