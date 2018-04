Vermischtes Poppenricht

20.04.2018

Beim Bürgerfest am Sonntag, 29. April, anlässlich "40 Jahre Einheitsgemeinde Poppenricht" wird ein Kalender für 2019 vorgestellt. Er zeigt, wie Poppenricht und seine Ortsteile in den letzten Hundert Jahren ausgesehen haben. Die Idee hatten Hermann Böhm und der neue Poppenrichter Heimatpfleger Reiner Hoffmann. Für die Gestaltung konnte Designerin Martina Weiß gewonnen werden. Böhm und Hoffmann haben im Archiv der Gemeinde geforscht und uralte Bilder zutage gebracht. Einen Großteil der Ansichten aber lieferte Hans Kohler aus Poppenricht.

Als Titelblatt wählten die Verantwortlichen die ehemalige Simultankirche St. Michael aus, den Januar ziert Altmannshof, den Februar das Schulabschlussfoto aus dem Jahr 1948. Das März-Bild wurde 1928 aufgenommen und dokumentiert eine unbefestigte Straße durch Traßlberg. Ebenso holprig war die Ortsdurchfahrt von Häringlohe im Jahr 1966 (April). Für den Mai haben die Kalendermacher den Gasthof zu Post in Witzlhof (1966) ausgewählt und auf dem Juni-Blatt paddeln Kinder 1950 auf dem früheren Wirtsweiher in Altmannshof. Im Juli treiben Kinder eine Rinderherde am damals neu erbauten Friedhofsgebäude vorbei und im August raucht die Kokerei. 1919 war die Fahnenweihe des Burschenvereins (September) und im Oktober tanzen die Traßlberger Kirwapaare ihren Baum in den 50er-Jahren aus.Das November-Blatt ist mit einem Foto vom Straßenbau um 1960 in Traßlberg bestückt und im Dezember 1950 war das Hütehaus kräftig eingeschneit. Zehn Euro kostet der Kalender, 7,50 Euro beim Kauf von fünf oder mehr Exemplaren. Verkauft wird er beim Bürgerfest und im Rathaus. Hoffmann bittet bereits jetzt um historische Aufnahmen für eine Neuauflage 2020. Diese werden kopiert und den Eigentümern zurückgegeben.