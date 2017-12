Kinderfeier am Heiligen Abend in der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Poppenricht

Vermischtes Poppenricht

26.12.2017

6

0 26.12.2017

Ein Krippenspiel der besonderen Art erleben die Besucher der Kinderfeier am Heiligen Abend in der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Poppenricht.

Die Evangelisten Markus und Lukas, gespielt von Niklas Demleitner und Nils Weidmann, führten durch das Krippenspiel, indem sie ihr Evangelium erzählten: Von dem Mädchen Maria, das ein Kind erwartet, und von den drei Sterndeutern, die sich auf den Weg nach Bethlehem machen, um dem Kind zu huldigen.Den Befehl des Kaisers Augustus, sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, trug ein Herold (Veronika Bauer) singend vor. So blieb Maria und Josef nichts anderes übrig, als die Reise nach Bethlehem anzutreten. Dort waren die Wirte (Anna Tischner, Toni Eichenseer und Sarah Weigl) nicht bereit, solch ein "Gesindel" bei sich aufzunehmen. Nur der dritte Wirt (Leni Weiß) hatte Mitleid und ließ das Paar in einem Stall übernachten. Dort brachte Maria ihr Kind zur Welt - und hell begann der Stern über dem Stall zu strahlen. Die Sterndeuter (Lilly Jacob, Justus Schneider, Oliver Mau) waren unterdessen ein ganzes Stück vorangekommen und sahen den Stern (Sternträgerkind: Helene Bechthold) schon ganz deutlich vor sich. Auf ihrem Weg kamen an einem Feld vorbei. Dort berichteten Hirten (Jannik Prochotta, Michael Götz, Fabian Tischlak, Paul Roidl, Xaver Bauer, Theo Bechthold), dass Engel (Antonia Zich, Mia Lentes, Alicia Rüffer) bei ihnen waren und die Geburt des Retters und Heilands verkündet hatten. Gemeinsam beschlossen sie, das Kind im Stall zu besuchen und ihm Geschenke zu bringen.Musikalisch umrahmt wurde das Krippenspiel vom Poppenrichter Kinderchor unter Leitung von Gemeindereferentin Regina Probst sowie Instrumentalisten. Seit November haben die kleinen Schauspieler geprobt. Andrea Schönl, Martina Weiß, Simone Demleitner, Yvonne Roidl und Kerstin Tischner zeigten viel Geduld und Einfallsreichtum beim Einstudieren des Spieles.