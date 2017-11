Vermischtes Poppenricht

27.11.2017

"Ein höchst erfreuliches Jahr" - so könnte 2017 für den Kindergartenförderkreis überschrieben werden. So lautete die Einschätzung von Pfarrer Dominik Mitterer, als er im katholischen Pfarrheim die Jahreshauptversammlung eröffnete. In seinem Bericht hob er insbesondere den Druck von neu gestalteten Flyern sowie die Gestaltung eines Logos hervor, beides organisiert von Martina Weiß.

Anschließend berichtete Kassier Christian Widmann. dass im Jahr 2017 - bedingt durch die Geburtstagsspenden von Alfons Graf und Bürgermeister Franz Birkl - das Spendenaufkommen sehr erfreulich gewesen sei. Hinzu kommen noch eine Spende der Ministranten aus der Nikolausaktion (700 Euro), eine der Luitpoldhöher Moila (100 Euro) sowie verschiedene kleinere Spenden.Für 2017 wurde turnusgemäß die Kindertagesstätte St. Michael bereits mit 1000 Euro gefördert, hiervon wurde das Außenspielgerät mitfinanziert. Angesichts des hohen Aufkommens erhalten die Tagesstätten St. Michael und St. Anna zusätzlich zur turnusgemäßen Förderung eine Sonderausschüttung, so dass für St. Michael insgesamt 2000, für St. Anna insgesamt 3000 Euro zur Verfügung stehen. Die Übergabe erfolgt demnächst.Außerdem wird die Anschaffung von Bibelfiguren mit 400 Euro bezuschusst, die von Pfarrei und Kindergärten gemeinschaftlich genutzt werden können.Anschließend wurde der Vorstand für die nächsten drei Jahre neu gewählt. Kraft Amtes bleiben Pfarrer Mitterer Vorsitzender und die KiTa-Leitungen, Susanne Dolles und Maria Mitterer, Beisitzer. Als Vorstandssprecher fungieren die Elternbeiratsvorsitzenden, als Kassier wurde Christian Widmann im Amt bestätigt, ebenso wie Thomas Singer als Schriftführer. Die Kasse prüfen Waltraud Lobenhofer und Reiner Hoffmann.