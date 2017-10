Vermischtes Poppenricht

24.10.2017

84

0 24.10.201784

Im August noch war er zuversichtlich, widerstehen zu können, dann aber gewann nach und nach die heimtückische Krankheit die Oberhand. Nur gut einen Monat nach seinem 61. Geburtstag und nicht einmal ein viertel Jahr nach seiner Verabschiedung als Polizeibeamter in den Ruhestand verstarb der ehemalige zweite Bürgermeister der Gemeinde Poppenricht, Michael Eckl, am vergangenen Sonntag.

Der SPD-Politiker war von Mai 1996 bis Ende April 2002 Stellvertreter des damaligen Bürgermeisters Andreas Birner (SPD) und unterlag damals dem noch heute amtierenden Franz Birkl (CSU) bei der Bürgermeisterwahl 2002. Dessen ungeachtet gehörte Michael Eckl von 1996 bis Ende Januar dem Gemeinderat von Poppenricht an und war über Jahre hinweg auch Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. 21 Jahre stand er an der Spitze des SPD-Ortsvereins Poppenricht-Traßlberg, ehe er dieses Amt 2014 niederlegte.Eckl gehörte zu seiner aktiven Zeit dem Haupt- und Finanz- sowie dem Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss an. Zudem saß er von Januar 2013 bis Januar 2016 dem Rechnungsprüfungsausschuss vor.Seine berufliche Laufbahn hatte Eckl mit 21 Jahren bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn gestartet. Weitere Stationen waren in der Folge Kiefersfelden, Regensburg und bis zuletzt Sulzbach-Rosenberg.Dazwischen lagen kürzere Abordnungszeiten bei der Inspektion und bei der Kripo jeweils in Amberg. Mit Ablauf des vergangenen Juli trat Eckl als Hauptkommissar nach 39 Jahren und fünf Monaten im Polizeidienst in den Ruhestand.Der Verstorbene wird am Freitag in Poppenricht beigesetzt. Der Trauergottesdienst beginnt um 14.30 Uhr in der dortigen katholischen Pfarrkirche St. Michael.