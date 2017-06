Vermischtes Poppenricht

19.06.2017

17

0 19.06.201717

Der Knalleffekt wirkt auch nach 50 Jahren noch nach: Frisch und agil ist sie geblieben, die Poppenrichter Reservistenkameradschaft, die nun Jubiläum feierte.

In Gemeinde einbringen

Geist der Kameradschaft

Die Kameradschaft ist ein sehr hohes Gut - man kann sie nicht kaufen, sondern nur erleben und erfahren im Miteinander, in allen Lebenssituationen. Bertram Gebhard, RK-Vorsitzender

(bö) Vor genau fünf Jahrzehnten gegründet, beging die Reservistenkameradschaft Poppenricht zusammen mit den Vereinen aus der Gemeinde und befreundeten Kameradschaften aus der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte ihren runden Geburtstag. Gekommen waren auch Vertreter der Bundeswehr mit Oberstleutnant Roger Hofmann von der Panzerbrigade 12 und Oberstleutnant Marco Pilhofer vom Logistikbataillon 472 aus Kümmersbruck.Von einem Knalleffekt an Pfingsten, der damals durch die Reihen der ersten versammelten Kirchengemeinde gegangen war, sprach Monsignore Wolfgang Schilk vom Katholischen Militärbischofsamt Berlin in seiner Festpredigt. "Das ist der Geist und der Dienst, der heute noch weitergeht und hineinreicht in die Gesellschaft und mittlerweile seit 70 Jahren für Frieden in Europa sorgt." Ein Effekt der auch für das Vereinsleben prägend sei. Schilk zelebrierte die Messe zusammen mit Pfarrer Dominik Mitterer in der Pfarrkirche St. Michael in Poppenricht.Es mag vor 50 Jahren genau so ein nicht überhörbarer Knalleffekt gewesen sein, der damals in Poppenricht durch die Reihen der Reservisten der Bundeswehr gegangen ist. Ihr Ziel war es, sich in einem Verein zu sammeln und in das gesellschaftliche Leben der Heimatgemeinde einzubinden. Dass dies vorzüglich gelungen ist, das unterstrichen die Festredner in der mit vielen Erinnerungsstücken aus der Poppenrichter Reservistengeschichte dekorierten Schulaula.2. Bürgermeister Hermann Böhm sprach von einem Eckpfeiler in der Vereinslandschaft der Gemeinde. "Ich bin beeindruckt, mit welchen Engagement sich unsere Reservisten in das gesellschaftliche und kulturelle Leben in unsere Gemeinde immer wieder einbringen", würdigte er. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz (CSU) unterstrich die enge Bindung von Bundeswehr, Reservisten und Gesellschaft. "Wir sind stolz auf die Bundeswehr und die Reservisten bei uns im Land."Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl (SPD) lobte all jene, die mitgeholfen haben, diese Vereinsgemeinschaft hoch zu halten. Landtagsabgeordneter Joachim Hanisch (Freie Wähler) fühlte sich an diesem Tag nach eigenem Bekunden unter Freunden. Aus seiner aktiven Reservistenzeit seien ihm die Poppenrichter als hervorragende Vielseitigkeitswettkämpfer noch in guter Erinnerung. "Wir haben damals gelernt, wachsam zu sein", stellte er fest. Heute gelte der Leitspruch mehr denn je: "Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit."Für den Landkreis gratulierte Kreisrat Günther Koller den Reservisten zu ihrer Arbeit zum Wohl ihrer Heimatgemeinde. Weitere Grußworte sprachen die beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden im Verband der Reservisten, Manfred Stange und Werner Gebhard, sowie Bezirksvorsitzender Hans-Dieter Böckl, der zur Erinnerung den Ehrenschild der Landesgruppe Bayern überreichte."Was uns ausmacht, sind in erster Linie die Menschen in der Kameradschaft, die mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten und ihrem Willen zur Mitarbeit im Team zum Erfolg beitragen und das Ganze prägen", meinte RK-Vorsitzender Bertram Gebhard. "Die Kameradschaft ist ein sehr hohes Gut - man kann sie nicht kaufen, sondern nur erleben und erfahren im Miteinander, in allen Lebenssituationen. Diese Kameradschaft schweißt über Jahre zusammen, daraus wird ein Team und darauf sind wir in Poppenricht sehr, sehr stolz", sagte er.Die musikalische Gestaltung der Feier übernahm die Blaskapelle Ursensollen mit ihrem musikalischen Leiter Stefan Neger.