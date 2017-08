Vermischtes Poppenricht

17.08.2017

1421

0 17.08.20171421

Seine Verletzungen waren zu schwer: Der Rollerfahrer (67), der am Donnerstagmittag am Ortseingang von Poppenricht von einem Autofahrer übersehen worden war, ist kurz nach diesem Unfall im Klinikum St. Marien gestorben.

Das Unglück nahm nach Mitteilung der Polizei seinen Lauf, als gegen 11.30 Uhr ein 77-Jähriger mit seinem Audi die Staatsstraße zwischen Amberg und Sulzbach-Rosenberg überqueren wollte. Er wollte von der St.-Michael-Straße aus weiter in Richtung Traßlberg. Dabei nahm er laut Polizei auf Höhe der Skaterbahn einem Ehepaar die Vorfahrt: Die beiden - er 67, sie 64 Jahre alt - waren mit einem Roller von Amberg Richtung Sulzbach-Rosenberg unterwegs.Der Roller-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern - sein Gefährt krachte in die rechte Seite des Audis. Dabei stürzten der 67-Jährige und seine Sozia und erlitten schwerste Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rollerfahrer noch an der Unfallstelle reanimiert, starb dann aber kurze Zeit später im Klinikum St. Marien.Seine Ehefrau, die hinter ihm gesessen hatte, wurde ebenfalls ins Amberger Krankenhaus gebracht. Die beiden Rettungshubschrauber, die an der Unfallstelle landeten, kamen dort nicht mehr zum Einsatz und flogen wieder ab.Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, blieb der Audifahrer unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordenete an, einen Gutachter einzuschalten. Dieser sah sich die Unfallstelle an. Die beiden beteiligten Fahrzeuge, die mit Totalschaden abgeschleppt werden mussten, wurden sichergestellt.Die Feuerwehren aus Rosenberg, Poppenricht und Traßlberg sicherten den Unfallort ab und lenkten den Verkehr daran vorbei. Auch das Kriseninterventionsteam war dort und übernahm auch die Betreuung bei der Verständigung der Angehörigen.Die Polizei sucht in Zusammenhang mit diesem Unfall einen Autofahrer, der kurz vor dem Zusammenstoß von der St.-Michael-Straße nach rechts in die Staatsstraße Richtung Amberg abgebogen ist: Die Ermittler bitten diesen Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg zu melden.