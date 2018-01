Vermischtes Poppenricht

26.01.2018

26.01.2018

Hausarbeit, Kindererziehung und Betreuung der Enkel prägten das Leben von Rosa Zintl, die ihren 80. Geburtstag feierte. Die Jubilarin kam am 26. Januar 1938 in Poppenricht zur Welt, ging dort zur Volksschule und später in die Hauswirtschaftsschule nach Sulzbach.

Bereits als junges Mädchen erlernte sie das Orgelspiel und begleitete die Gottesdienste in der Simultankirche in Poppenricht, später in der katholischen Kirche St. Michael. 1960 heiratete sie Josef Zintl und teilte dessen Leidenschaft Motorradfahren - und Josef Zintl hütet seine erste Motorrad-Lederjacke nach wie vor wie seinen Augapfel. Zwei Söhne und zwei Töchter kamen zur Welt, im Laufe der Jahre folgten noch drei Enkel. Im Haus ihrer Eltern konnten Rosa und Josef Zintl wohnen. Letzterer erstellte als gelernter Maurer zuerst einmal einen Anbau, dann auch noch ein weiteres Wohnhaus.Stundenlang haben sich Rosa und Josef Zintl "geärgert", aber nur beim "Mensch-ärgere-dich-nicht", aber so richtig geärgert hat sich dabei nur die Oma, wenn sie zweite oder dritte Siegerin wurde. Die Jubilarin wohnt im Anwesen ihrer Kinder und wird von diesen, soweit erforderlich, auch versorgt. Bürgermeister Franz Birkl gratulierte für die Kommune und überreichte einen reichlich gefüllten Geschenkkorb sowie die Ehrenurkunde der Gemeinde.