Sammeln zugunsten von Missionsstation auf den Philippinen

Vermischtes Poppenricht

06.04.2018

Zehn Tonnen Altkleider, dazu Schuhe, Brillen, Taschen und Briefmarken sammelten einmal mehr zahlreiche Ehrenamtliche der Pfarreien Herz Jesu Rosenberg und St. Michael Poppenricht (Bild). Unterstützt wurden sie vom ökumenischen Kleiderladen in Sulzbach, der schlechte und aussortierte Kleidung abgegeben hat. Der Erlös geht an die Missionsstation in Bangued auf den Philippinen. Bruder Valentin Grüner (Steyler Missionaren) leistet dort wichtige Hilfe zur Selbsthilfe durch Brunnenbau, Krankenpflege und Schulbildung für die Ärmsten. Die Organisatoren, Sonja Plachetka (Rosenberg) und Reiner Hoffmann (Poppenricht) bedankten sich bei Spendern und Helfern für die Unterstützung. Bild: exb