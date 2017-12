Vermischtes Poppenricht

26.12.2017

9

0 26.12.2017

Traßlberg. Die Traßlberger Kirwaleit unterstützten den SVL Traßlberg bei der Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Strahler mit einer Spende von 2000 Euro. Diese Hilfe kam sozusagen als Weihnachtsgeschenk gerade recht, denn damit ist wieder mehr Kapazität für weitere notwendige Baumaßnahmen und Veränderungen im Sportverein vorhanden. Die neue Flutlichtanlage hat über 30 000 Euro gekostet, was für einen Verein in dieser Größenordnung eine Herausforderung darstellt. Über mehrere Fördertöpfe aus dem Klimaschutzprojekt und vom BLSV konnte ein Teil dieser Kosten aufgefangen werden. Auch die Gemeinde gab einen Zuschuss. "Vor dem Verein Kirwaleit Traßlberg kann man nur den Hut ziehen, sie helfen dem Sportverein ja nicht zum ersten Mal", resümierte Vorsitzender Thomas Grabinger. Beide Vereine haben gemeinsame Projekte, etwa den Gemeindeball im Gasthof Kopf. Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltung am Freitag, 2. Februar, läuft bereits.