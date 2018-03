Trucker-Club unter neuem Vorsitz

Vermischtes Poppenricht

02.03.2018

Altmannshof. Im Gasthof Kopf in Altmannshof fand die Jahreshauptversammlung des Trucker-Clubs Stoipfalz mit Neuwahlen des Vorstandes statt. Gewählt wurden: Vorsitzender Gerhard Paa, 2. Vorsitzende Heidi Dotzler, Kassier Karl Robert, 2. Kassier Karin Hofmann, Schriftführer Franz Blank, 2. Schriftführer Matthias Steindl, Beisitzer: Alfred Kellner, Horst Höfler, Peter Bugera. Nachfolgend wurden langjährige Mitglieder geehrt: 30 Jahre: Bernd Seitz und Manfred Knarr; 25 Jahre: Dieter Ehbauer; 20 Jahre: Roland Meisel und Peter Bugera. Demnächst stehen einige Veranstaltungen an. Ein Info-Abend "Aktuelle Themen in unserem Beruf" ist am Samstag, 21. April; ein Preisrommé wird am Freitag, 28. September, veranstaltet sowie ein Line-Dance-Abend am Samstag, 6. Oktober. Alle Veranstaltungen gehen im Gasthaus Kopf in Altmannshof über die Bühne.