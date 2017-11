Vermischtes Poppenricht

08.11.2017

Fast 19 000 Preiskilometer haben die besten Brieftauben der Vereinsmeister Gabriel und Wolfgang Auerbacher von Reisetaube Neumühle zurückgelegt. Auf knapp die Hälfte haben es die Tiere der Zweitplatzierten Petra und Anton Retzer gebracht.

Bei der Siegerehrung im Gasthof Kopf in Altmannshof wies der Vereinsvorsitzende Wolfgang Auerbacher darauf hin, dass Reisetaube Neumühle vor mehr als 50 Jahren gegründet wurde und die Mitglieder mehrheitlich am Wagrain und in Ammersricht zu Hause sind.Zweite der Vereinsmeisterschaften wurden die Retzers, deren Tauben fast 9500 Kilometer geflogen sind und die 28 Preise errungen haben. Zudem gehören den Züchtern neun Preise aus der Jungflugmeister-Wertung. Hier legten ihre Tiere 1313 Preiskilometer zurück.Klare Vereinsmeister wurden Gabriel und Wolfgang Auerbacher, deren Tauben 57 Preise erhielten. Sie züchteten auch das beste Männchen, das 4766 Preiskilometer geflogen ist, sowie das beste Weibchen (3591).