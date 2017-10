Vermischtes Poppenricht

20.10.2017

Nachdem erst kürzlich die neuen Würdenträger des Schützenvereins gekürt wurden, stand dieser Tage erneut ein Höhepunkt auf dem Programm der Poppenrichter Drei-Mohren-Schützen: die Siegerehrung des siebten Poppenrichter Vereins- und Bürgerschießens.

Wie in zahlreichen Gemeinden bereits üblich, wollen auch die Poppenrichter Schützen die Bevölkerung aber auch befreundete Vereine einladen, um den Schießsport kennenzulernen und Vorurteile abzubauen.So freuten sich 2. Schützenmeister Robert Geitner und 2. Bürgermeister Hermann Böhm darüber, zum siebten Poppenrichter Bürgerschießen 74 Teilnehmer aus zehn Vereinen begrüßen zu dürfen. Diese Zahl sei steigerungsfähig, doch immer noch hocherfreulich, so Geitner weiter. "Das macht die Akzeptanz der Veranstaltung sichtbar."Die RK Poppenricht war wieder einmal nicht zu schlagen. So hatte in der Vereinswertung erneut ein Team mit den Schützen Thomas Donhauser, Rudolf Kummert und Werner Mühling die Nase vorne, gefolgt von der Mannschaft der RK Poppenricht I (Bertram Gebhard, Willi Kohler und Nico Mühling) und der CSU Poppenricht-Traßlberg (Hubert Siegert, Hermann Böhm, Nicole Wendl-Willerich). Die Mannschaften feuten sich über Bierpreise und nahmen einen Wanderpokal, gestiftet von Bürgermeister Franz Birkl, in Empfang.In der Einzelwertung auf Sachpreise siegte souverän Gerald Schütz (RK Poppenricht) vor Sebastian Neiswirth und Thomas Rudert (beide SVM Poppenricht). Höhepunkt des Abends war die Krönung des 7. Poppenrichter Bürgerkönigs. Hier sicherte sich heuer Benedikt Kohler (angetreten für den SVM Poppenricht) mit einem 139,4-Teiler den Titel und durfte für ein Jahr die Königskette in Empfang nehmen. In der Meistbeteiligung gewann schließlich knapp die RK Poppenricht mit 14 Schützen, gefolgt vom SVM Poppenricht (13 Schützen) und dem Familienkreis mit acht Schützen.