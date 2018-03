Vermischtes Postbauer-Heng

14.03.2018

94

0 14.03.201894

Eine Gasflasche im Vorraum einer Bank hat in Postbauer-Heng (Kreis Neumarkt) zu einem umfangreichen Polizeieinsatz geführt.

Nach einer Mitteilung über eine Gasflasche im Vorraum eines Geldinstitutes Am Schwall sowie Gasgeruch hat die Polizeiinspektion Neumarkt das betroffene Gebäude sowie umliegende Anwesen heute Morgen geräumt und der zentrale Verkehrskontenpunkt gesperrt. Gegen 10 Uhr gab die Technische Sondergruppe der Polizei bereits wieder Entwarnung. Die eingerichteten Sperren wurden aufgehoben. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm die Ermittlungen zu den noch unklaren Hintergründen. Schäden am Gebäude oder den Geldautomaten gab es nicht.Sieben Anwohner und Beschäftigte der Bank können nach der Aufhebung der Sperrungen wieder in die betroffenen Gebäude zurückkehren.. "Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die in enger Abstimmung mit den Technik-Spezialisten aufgenommen wurden, stehen noch ganz am Anfang", berichtet Polizeisprecher Albert Brück.