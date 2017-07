Freizeit Pressath

Wie im vorigen Jahr machten sich 25 Pilger am Freitagabend auf den 30 Kilometer langen Weg zum Mariahilfberg nach Amberg. "Wir ziehen zur Mutter der Gnade" sangen die Pilger zu Beginn des gut zehnstündigen Marsches. Bei idealen Wetterbedingungen führte die Strecke über die Kahrmühle, Gmünd, Hütten und Kaltenbrunn nach Tanzfleck. Nach einer Rast ging es weiter über Freihung, Großschönbrunn und Atzmannsricht nach Gebenbach. Mit dem Bus fuhren die Pressather nach einem Frühstück zum Amberger Bahnhof. Von dort zogen sie weiter. Am Sonntagmorgen stand ein Wallfahrergottesdienst mit Pfarrer Edmund Prechtl auf dem Programm. Dazu kamen fast 30 Pressather Gläubige zum Wallfahrtsort. Erstmals in der fast 200-jährigen Tradition der Amberger Wallfahrt ging es nicht wieder zu Fuß sondern mit dem Bus nach Pressath zurück.