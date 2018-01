Freizeit Pressath

01.01.2018

Der DJK-Preisschafkopf gehört zu den größten in der Umgebung. Regelmäßig einen Tag vor Silvester treffen sich Schafkopfspieler aus der Region, aber auch aus dem fränkischen Raum in der Stadthalle, um bei Solo und Sauspiel den Spieler mit dem glücklichsten Händchen und dem meisten Geschick zu bestimmen.

Nicht alles verlief dabei reibungslos: In Pressath schreibt man Plus und Minus, so dass die Bilanz am Ende passen musste. Nicht jeder Tischpartie gelang dies, und so musste der Fehler oft mühsam gesucht werden.Nach zwei Mal 30 Spielen stand der beste Spieler unter den 156 Teilnehmern fest: Heinz Friedrich aus Kirchenthumbach erzielte 109 Punkte und nahm den Hauptpreis - 500 Euro in bar - mit nach Hause. Zweiter wurde Günter Knappig mit 106 Punkten; er gewann 200 Euro. Rang drei belegte Markus Bäuml mit 89 Punkten, der sich über 100 Euro freute.Etwas kurios bei der Zählweise war, dass gleich vier Spieler 87 Punkte auf dem Konto hatten und deshalb das Los über die folgenden Plätze entscheiden musste. Das Glück war zunächst Manuel Murr hold, der ein BMW-Bobbycar wählte. Dietmar Hoff als Fünfter nahm ein Reh, Viktor Ewers als Sechster eine Drohne mit nach Hause. Die DJK hatte von der Geschäftswelt viele attraktive Preise gespendet bekommen, so dass zahlreiche Spieler einen Gewinn mitnehmen konnten. DJK-Vorsitzender Siegfried Rauch zeigte sich dankbar dafür und sparte nicht mit Lob für sein Team, ohne das eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen sei. Der bewährte Termin steht natürlich bereits im Kalender 2018.