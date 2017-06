Kultur Pressath

14.06.2017

0 14.06.2017

Die Chorgemeinschaft St. Georg Pressath hat in diesem Jahr doppelten Grund zu feiern: Zum Einen das 25-jährige Bestehen, zum Anderen veranstaltet er von 5. bis 10. Juli bereits zum fünften Mal die Pressather Chortage.

Ensemble mit Kindern

Programm für Letten

Internationalen Charakter erhalten die Chortage wieder durch den Besuch der lettischen Gruppe "Koris Valmiera" und der lettischen Geigerin Monta Wermann. Seit Bestehen des Chores sind die Verbindungen nach Lettland stets lebendig geblieben, deshalb ist "Koris Valmiera" eine feste Größe bei den Pressather Chortagen.Das Konzertprogramm beginnt für die Letten am Tag nach ihrer Anreise. Am Mittwoch, 5. Juli, 19.30 Uhr, haben sie mit dem Kirchenchor Thanstein in der Pfarrkirche St. Barbara in Bodenwöhr ihren ersten Auftritt. Der dortige Pfarrer Johann Trescher, ehemaliger Kaplan in Pressath, hat dieses Konzert, das im ersten Teil geistliche Musik und im zweiten traditionelle lettische Volksmusik zum Inhalt hat, in seiner Kirche ermöglicht.Traditionell eröffnen die Chortage in der Pfarrkirche St. Georg in Pressath die beiden Chöre mit einem rein geistlichen Konzert am Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr. Daran schließt sich ein Empfang im Pfarrsaal an. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Anton Bruckner und John Rutter.Neue Wege wollen die Verantwortlichen des Chores - Chorleiter Richard Waldmann und Vorsitzender Hans Sattler - mit der Aufnahme von Kindern und Jugendlichen gehen: Am Freitag, 7. Juli, 19 Uhr, ist in der Stadthalle in Pressath das Steinzeit-Musical "Ein Fest für König Gugubo" geplant. In Zusammenarbeit mit dem Sängerkreis Nordoberpfalz im Fränkischen Sängerbund bilden überwiegend Kinder und Jugendliche, die im April mit großer Begeisterung am Workshop "Chorspaß für Kids" in Parkstein teilgenommen haben, dieses Projektensemble.Der Samstag soll diesmal dem Singen an sich vorbehalten sein. Für den Vormittag ist ein offenes Singen mit Liedern, Songs und Schlagern geplant, bei dem jeder Singbegeisterte willkommen ist. Zum Abschlusskonzert mit Unterhaltungsmusik durch das vergangene Jahrhundert lädt der Chor am Samstagabend in die Stadthalle in Pressath ein. Neben den beiden Chören sind verschiedene Instrumentalisten, unter ihnen Monta Wermann mit ihrer Geige und "Chorpianist" Benjamin Schallwig mit von der Partie. Das Chorfest des Fränkischen Sängerbundes in Coburg ist für "Koris Valmiera" am Sonntag, 9. Juli, die letzte musikalische Station. Hier wird der Chor um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz auftreten. Passend zur traditionellen lettischen Volksmusik tritt hier der Chor in seiner regionalen Tracht auf.Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Veranstaltungen zu besuchen, wird kein Eintritt erhoben. Jedoch werden Spenden zur Mitfinanzierung der Chortage entgegengenommen. Neben dem Konzertprogramm liegt den Verantwortlichen des Chores auch an ein ansprechendes Besuchsangebot für ihre lettischen Freunde am Herzen. Dabei reichen die Ausflugsziele von Coburg über Wunsiedel, Hirschau, Weiden, Schwandorf bis nach Regensburg.Die Organisation der Chortage und der Aufenthalt der lettischen Gäste kann nur als Gemeinschaftsleistung durch den Chor gemeistert werden, meinen die Verantwortlichen. Erfahrungsgemäß sind die Kosten für diese Veranstaltung erheblich und mit Vereinsmitteln alleine nicht zu schultern. Deshalb ist die Gruppe auch auf Spenden und Zuwendungen angewiesen.