Kultur Pressath

04.07.2017

04.07.2017

"Akustisch - ehrlich - pur": Mit diesen drei Begriffen überschreibt Markus Engelstaedter das Konzertprogramm, mit dem er am 22. September in seiner Heimatstadt gastiert. Der Auftritt soll ein Höhepunkt im 90. Jubiläumsjahr des TSV werden.

In die Stadthalle verspricht Engelstaedter seinem Publikum eine musikalische Zeitreise durch die Pop- und Rockgeschichte der letzten 40 Jahre. Ihn begleiten Gerwin Eisenhauer (drums), Bernd Meyer (piano), Uli Zrenner-Wolkenstein (bass), Andreas Blüml (guitar) und zwei Background-Sängerinnen. Herb Berger aus Wien wird mit Saxofon & Harp den Songs seine besondere Note verleihen.Hits von Queen, Elvis Presley, David Bowie, Toto, Sting, George Michael, Billy Joel und Prince wird die Formation in neuem Arrangements präsentieren. Die Stimme Markus Engelstaedters im Zusammenspiel mit akustischen Instrumenten, ganz intensiv, ganz pur und emotional soll nicht nur weibliche Fans verzaubern.Karten gibt es in Pressath bei Raiffeisenbank, Sparkasse, Avia Tankstelle Hautmann, Buchhandlung Bodner sowie Paper Shop im PEZ oder online www.engelstaedter.me.tourdates.