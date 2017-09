Kultur Pressath

25.09.2017

Man nehme einen Ausnahmesänger mit Charme, unterstütze ihn mit hervorragenden Musikern, garniere alles mit dezentem Bühnenlicht und audiophiler Tontechnik - und einem einmaligen Abend in der Pressather Stadthalle steht nichts im Weg.

Mit einer jazzigen Interpretation von "Englishman in New York" ((Sting, 1987) läutete Markus Engelstaedter die Zeitreise durch 50 Jahre Musikgeschichte ein.Herb Berger aus Wien am Saxofon komplettierte die eingespielte Band. Berger ist eine Größe ins Österreichs Jazz-Szene. Er verpasste so manchem Arrangement mit Tenor-Sax oder Mundharmonika das i-Tüpfelchen. Billy Joels "New York State of Mind" gönnte der Sänger dem Publikum noch, um sich aufzuwärmen, bevor er es bei "Under Pressure" von Queen erstmals aus der Reserve lockte. Hier zeigte sich, dass sich Engelstaedter bei Songs von Freddie Mercury zu Hause fühlt. "Somebody to Love" nutzte er später, um das Publikum zu "Fischer-Chören" zu machen.Zum 90. TSV-Jubiläum freute sich Ehrenmitglied Wunibald Heinl, den Wahl-Regensburger nach Pressath geholt zu haben. "Ich hoffe, es dauert nicht wieder fünf Jahre, bis ich wieder hier auftreten darf", ließ der sympathische Sänger wissen, der auf angenehme Art ins Plaudern verfiel. Als "Notbremse" fungierte Bernd Meyer am Piano, der dafür sorgte, dass es im Programm weiter ging.Bei der Akustikversion von "Kiss from a Rose" (Seal) kam Herb Bergers Mundharmonika zum Einsatz. Diese war bei der Ballade "I want hold you back" von Toto aus dem Jahr 1982 neben Engelstaedters gefühlvoller Stimme jazzig und schön wie selten zu hören.Als passenden Kontrast zu den ruhigen Tönen gab es schnelle Nummern wie "Our House in the Middle of a Street" von Madness, "You're the one that I want" aus "Grease" und Peter Gabriels "Solsbury Hill", bei dem es einige Besucher nicht mehr auf ihren Stühlen hielt. Und immer wieder erklärte Engelstaedter: "Dieser Musiker hat mich schon als Kind fasziniert." Dazu gehört auch Elvis Presley, bei dessen "Devil in Disguise" Herb Berger ein wahnsinniges Sax-Solo bot.Herausragend agierte die Band. Mit Gefühl streichelte Gerwin Eisenhauser seine Drums oder setzte fulminante Akzente. Hinter ihm wechselte Uli Zrenner-Wolkenstein zwischen Kontra- und E-Bass. Die Kommunikation zwischen Bernd Meyer (Piano, Akkordeon) und dem Sänger funktionierte blind. Gitarrist Andreas Blüml aus Nürnberg komplettierte die Band. Für Stimmung und wohltuend feminines Gegengewicht sorgten die Background-Sängerinnen Lisa Stadler und Julia Bauer. Das begeisterte Publikum ließ alle erst nach mehreren Zugaben - unter anderem "Purple Rain" - die Bühne verlassen.