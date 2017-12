Kultur Pressath

05.12.2017

10

0 05.12.201710

"Vom Himmel hoch, da komm ich her", stand zwar nicht im Repertoire von Markus Engelstaedter, auf seine Stimme könnte es dennoch zutreffen. Der in Eschenbach geborene und in Pressath aufgewachsene Ausnahmesänger gilt mit seiner Vier-Oktaven-Stimme in der Welt der Musik als Vokalwunder.

Markus Engelstaedter fühlt sich in der Heimat wohl. Dieses Gefühl unter alten Freunden und Verehrern schätzt der waschechte Oberpfälzer. Deshalb sind seine Konzerte auf der Vestn in seiner "Heimat Oberpfalz" schon Kult. Ganz im Gegensatz zu den angekündigten Abenden mit einem etwas anderen musikalischen Advent dominierten im urigen Ambiente der Vestn mitreißender Soul, Jazz und Swing.Ihm zur Seite stand ein langjähriger Weggefährte. Bernd Meyer präsentierte am Piano mit seinem Freund ein ganzes Zeitalter Pop- und Rockgeschichte. Aufhorchen ließ besonders das sängerische Ausnahmetalent von Engelstaedter. Das virtuose Stimmenspiel in vier Oktaven beflügelte den Künstler geradezu, in immer höhere gesangliche Atmosphären aufzusteigen."Mir ist die totale Abwechslung wichtig", betonte Engelstaedter in seinen humorvollen Ankündigungen. Und dieses flexible Singen und Musizieren fesselte das Publikum. Lockerer Unterhaltung in seinem "Wohnzimmer Vestn", wie der Musiker scherzte, folgten nachdenkliche Songs etwa von Big Jones oder Mr. Bojangles, einem Songtext des berühmten Robbie Williams. Begleitet von Bernd Meyer tastete sich Engel-staedter mit seinen nahezu unbegrenzten stimmlichen Möglichkeiten gefühlvoll durch die Welt der Songs und Medleys. Da durften auch Titel von Bob Dylan und des King of Pop nicht fehlen.Nach Glühwein und Weihnachtsgebäck in der Pause folgte eine einzigartige musikalische Verneigung des Duos vor einer der größten Rockbands aller Zeiten: Queen. Seit Jahren zählen Engelstaedter & Co. zu den begeisterten Anhängern von Queen. Diese Verehrung wurde auch in der "Pressather Burg" deutlich. In brillanten Arrangements interpretierte das Duo einige Welt-Hits von Queen. Mit diesem unvergleichlichem Sound ging der Konzertabend in die letzte Runde. Und die war wie versprochen wenigstens ein bisschen dem Advent geschuldet.Engelstaedter berührte die Besucher mit dem emotionalen Leonard-Cohen-Cover "Halleluja". Und noch ein Stück der Weihnachtsgeschichte widmeten die Künstler der staaden Zeit. Mit dem gleichzeitigen Hinweis auf das Christmas-Album gab das Duo eine Kostprobe auf die "Special Night to Christmas". Die Heimatverbundenheit von Markus Engelstaedter bestätigte sich auch bei den Zugaben. Der Künstler beglückte mit seinem Partner am Piano einen großen "Stammbaum".